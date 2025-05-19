В Румынии 18 мая завершились президентские выборы. Главой страны, по предварительным данным, становится сторонник проевропейского курса мэр Бухареста Никушор Дан. Данные приводит сайт Постоянной избирательной администрации.

После подсчета 100% бюллетеней Дан набирает 53,6% голосов. Он уже выступил перед избирателями.

«Это победа для тысяч и тысяч людей, которые поддерживали кампанию в эти дни и верили, что Румыния может измениться в правильном направлении», — сказал глава Бухареста.

Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион набирает 46,4% голосов. Он уже признал поражение и поздравил Дана с победой.

«Мы продолжим нашу борьбу за свободу и наши великие ценности вместе с другими патриотами, суверенистами и консерваторами по всему миру. Возможно, мы проиграли битву, но мы точно не проиграем войну», — написал политик в соцсети Х.

При этом зарубежная румынская диаспора более активно голосовала за Симиона — 55,86% голосов.

Первый тур президентских выборов прошел 4 мая, тогда Джордже Симион набрал 41%, а Никушор Дан — 21%.