В Болгарии прошли парламентские выборы, завершается подсчет голосов. Уже понятно, что победу одержал бывший президент страны и лидер движения «Прогрессивная Болгария» Румен Радев. Его часто сравнивают с уходящим премьером Венгрии Виктором Орбаном из-за «пророссийского» настроя. Однако вряд ли новый глава болгарского кабмина станет использовать право вето в ЕС, чтобы блокировать помощь Киеву, считают западные СМИ. Подробнее — в подборке RTVI.

Первые официальные результаты восьмых за пять лет всеобщих выборов в Болгарии указывают на еще более убедительную, чем ожидалось, победу недавно созданной «Прогрессивной Болгарии» экс-президента Румена Радева. Похоже, что партия на пути к получению большинства мест — около 130 — в болгарском парламенте, состоящем из 240 депутатов.

Если победа Радева подтвердится, и он получит большинство, то «Прогрессивная Болгария» одержит самую крупную победу в демократической истории страны, сравнимую разве что с победой «Объединенных демократических сил» с 62,4% голосов в 1997 году, которая поставила страну на путь вступления в ЕС и НАТО.

При этом популистские и пророссийские взгляды Радева вызвали опасения: не означает ли победа его партии более евроскептическое будущее для и без того разделенной Болгарии? В своих последних заявлениях он призывал к «прагматизму» и «критическому мышлению» в отношении Европы к России.

Он выступал против предоставления помощи Украине, противодействовал западным санкциям против Москвы и сопротивлялся вступлению соседней Северной Македонии в Евросоюз. Он был ярым противником перехода Болгарии на евро. Однако он также поддерживал дальнейшее членство Болгарии в ЕС и НАТО и время от времени критиковал Россию.

В беднейшей стране ЕС правительства сменяли друг друга с 2021 года, в последний раз антикоррупционные митинги свергли консервативное правительство проевропейски настроенного Бойко Борисова. 62-летний Радев, который ушел в отставку после девяти лет президентства, баллотировался под лозунгом борьбы с коррупцией.

Борисов, который практически непрерывно руководил страной на протяжении почти десяти лет, поздравил Радева, но дал понять, что «победа на выборах — это одно, а управление страной — другое».

Радев призвал к «практическим отношениям с Россией, основанным на взаимном уважении и равноправии». Он раскритиковал десятилетнее соглашение об обороне, подписанное в марте Болгарией и Украиной. Он также выступил против поставок оружия Киеву, хотя и заявил, что не будет использовать право вето для блокирования решений ЕС.

Euronews:

Политическая позиция Радева привлекла к себе значительное международное внимание. Он часто утверждал, что поддержка Украины чревата втягиванием Болгарии в конфликт. Бывший президент также призывал к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, что способствовало формированию его репутации человека, симпатизирующего России.

На мероприятии на заключительном этапе предвыборной кампании оппозиционные партии раскритиковали Радева после того, как на сцене был показан видеоролик с кадрами его встречи с Путиным.

До этого Радев подтвердил свою ранее высказанную позицию, заявив, что Крымский полуостров «является российским», что вызвало серьезную негативную реакцию как внутри страны, так и за рубежом. Он же отмечал, что это «реалистичная» позиция.

Успех Радева в завоевании столь быстрой поддержки отражает разочарование многих болгар, которые устали от предыдущих лидеров. Он предложил платформу, способную привлечь широкие общественные круги, заинтересовать старшее поколение, консервативно настроенных граждан, пророссийских избирателей, а также молодое, проевропейское и деловое сообщество.

За девять лет своего президентства Радев заработал репутацию пророссийского политика, выражая свои взгляды и занимая промосковскую позицию. Однако он наполнил свой партийный список деятелями спорта и технократами, которые придерживаются проевропейских взглядов и сосредоточены на экономическом развитии.

BBC News:

62-летний Радев считается прагматичным, несколько пророссийским лидером, который критиковал санкции ЕС и призывал к конструктивному диалогу с Кремлем. Он также выступает против военной поддержки Украины со стороны Болгарии.

В ходе этой избирательной кампании он в основном делал упор на внутренней политике, обещая бороться с коррупцией и восстановить стабильное правительство.

Победа бывшего пилота истребителя МиГ-29 и главнокомандующего ВВС Болгарии впечатляет по болгарским меркам, но не дает «Прогрессивной Болгарии» достаточного количества мандатов для самостоятельного управления страной.

Болгария — важный поставщик боеприпасов Украине через третьи страны, особенно через соседнюю Румынию. ***** [Военный конфликт] дал толчок развитию оружейной промышленности, которая испытывала трудности со времен Советского Союза.

С 2022 года Радев неоднократно выступал против продажи Украине запасов оружия советской эпохи, аргументируя это тем, что продажа затягивает ***** [военный конфликт], в котором Украина не сможет победить, — аналогичный аргумент использовал уходящий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Его позиция как главы правительства, по всей видимости, будет схожа с позицией словацкого премьер-министра Роберта Фицо — он критически относится к поддержке ЕС, но не накладывает вето на производство оружия частными компаниями для Украины.