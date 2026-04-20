В Болгарии, где накануне 19 апреля прошли выборы в парламент — восьмой раз за последние пять лет, продолжается подсчет голосов. Левоцентристская партия «Прогрессивная Болгария» бывшего президента Румена Радева продолжает лидировать, увеличивая отрыв от главного конкурента — консервативной партии ГЕРБ экс-премьера Бойко Борисова.

Как передает Reuters, после обработки 32% бюллетеней к утру понедельника 20 апреля «Прогрессивная Болгария» получает 44,59% голосов.

Обновленные данные экзитпола, проведенного софийской компанией Alpha Research, подтверждает, что за партию Румена Радева проголосовали 44% избирателей.

По данным того же экзитпола, партия ГЕРБ Бойко Борисова занимает второе место с 12,5% голосов. На третьем месте по-прежнему правоцентристская коалиция «За перемены — Демократическая Болгария».

Румен Радев уже заявил о готовности сотрудничать с реформистами, но не исключает и формирования правительства меньшинства.

Бойко Борисов написал в соцсети Facebook*: «Выборы определяют, кто придет первым, но переговоры определят, кто будет править».

*принадлежит корпорации Meta, деятельность которой по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена