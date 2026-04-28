Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, скорее всего, отправится в Москву на празднование Дня Победы на автомобиле, поскольку страны Балтии и Польша не разрешают пролет его правительственного самолета над своей территорией. Об этом 28 апреля сообщил РИА Новости источник в польских дипломатических кругах.

Собеседник агентства уточнил, что наземный маршрут поездки словацкого премьера из Братиславы в Москву и обратно пройдет через территории Польши и Беларуси. В отличие от авиаперелета, такой транзит не требует разрешения властей этих стран, и им в принципе будет «сложно не позволить премьеру Фицо ехать в Москву на автомобиле».

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос о пролете словацкого борта «перестал существовать», и страны Балтии ему отказали. Альтернативный путь через Венгрию, Румынию и Черное море источник назвал «очень длинным» для такого путешествия.

«Совершенно понятно, что никто из стран, в которые были поданы запросы, не позволит премьеру Словакии лететь в Москву через свою территорию», — пояснил собеседник агентства.

По его информации, решение о том, что премьер-министр Словакии будет добираться до Москвы на автомобиле, уже принято.

Фицо ранее заявлял, что Польша, Литва, Латвия и Эстония отказались пропускать его борт. В Москве словацкий премьер планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак уважения к советским воинам, освобождавшим Словакию от фашизма, но участвовать в военном параде не будет.

Как лидеры стран получают разрешение на полет над другими странами

С юридической точки зрения страны имеют полное право отказывать в пролете. Это абсолютный суверенитет государства над своим воздушным пространством, закрепленный Чикагской конвенцией 1944 года. Согласно ее статьям, каждое государство обладает исключительным правом регулировать любые полеты над своей территорией.

Для правительственных, чартерных или любых других нерегулярных рейсов требуется предварительное дипломатическое разрешение на каждый конкретный полет. Такое разрешение страна может выдать или отклонить без объяснения причин, и этот отказ не является нарушением международного права.

Механизм получения разрешения выглядит следующим образом: государство отправляет дипломатическую ноту с запросом, где указывает маршрут, высоту, время, тип воздушного судна и цель полета. Затем запрос последовательно рассматривается в МИДе, Минобороны, органах гражданской авиации, а иногда и в спецслужбах.

Отказ может быть мотивирован как политическими причинами (например, санкционная политика или нежелательная для ЕС поддержка России), так и соображениями безопасности или формальными несоответствиями в заявке. Если же самолет нарушит запрет и войдет в закрытое воздушное пространство, его могут принудить к посадке, развернуть или в экстремальной ситуации даже сбить.

Наземный транспорт, в отличие от авиации, не подпадает под действие Чикагской конвенции, поэтому формально запретить Фицо ехать на автомобиле через территорию Польши и Белоруссии практически невозможно — такой транзит не требует предварительных разрешений властей.

Как долго Фицо придется ехать из Братиславы в Москву на машине

Общая протяженность автомобильного маршрута из Братиславы в Москву через Польшу и Беларусь составляет примерно 1370-1430 км. Чистое время движения при крейсерской скорости 80-90 км/ч, разрешенной на трассах, составило бы 16-17 ч.

Однако для главы правительства реальная картина выглядит иначе. Премьер-министр не останавливается на обычных заправках и не стоит в очередях на границе. В пути кортеж следует с включенными проблесковыми маячками, что позволяет идти на 20-30% быстрее потока. Остановки если и будут, то только кратковременные на закрытых спецстоянках для смены водителей — они добавят не более часа суммарно.

Прохождение границы между Польшей и Беларусью в пункте «Брест» для кортежа премьера должно быть организовано по отдельному коридору: паспортный и таможенный контроль занимает 30-40 минут, сотрудники пограничной службы и таможни выходят прямо к машине.

Границу между Беларусью и Россией такой кортеж пройдет в транзитном режиме за 15-20 минут, скорее всего — без формального досмотра салона и багажа. Таким образом, реальная продолжительность всей поездки для Фицо составит от 18 до 21 часа.