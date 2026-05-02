В Ярославской области при использовании мобильного интернета не открываются приложения и сайты, которые не включены в «белые списки». Об этом рассказали RTVI местные жители.

«В Ярославской области с мобильного интернета не работает, к примеру, Google, некоторые сайты или онлайн-игры. При этом сервисы “Яндекса”, приложения банков, маркетплейсы и мессенджер MAX с мобильного интернета работают», — рассказал один из собеседников RTVI.

При этом в Переславле-Залесском иногда не прогружаются и сайты из «белых списков».

«В городе с мобильного интернета работают только “белые списки”. Однако иногда не работают даже они, правда, местами. Мне надо было перевести деньги в банке, но приложение банка не открывалось, хотя оно в “белых списках”. “Яндекс Карты” в этот момент тоже не работали. Но я отъехал буквально на 500 м, и “белые списки” снова заработали», — рассказал RTVI житель Переславля.

По данным СМИ, проблемы с мобильным интернетом начались еще 1 мая. Тогда в министерстве региональной безопасности заявили порталу 76.RU, что ограничения связаны с угрозой БПЛА.

«В регионе действуют ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет», — рассказали в ведомстве.

В конце апреля «Коммерсант» сообщил, что в Москве 5, 7 и 9 мая планируется отключение мобильного интернета в целях безопасности. Как отметил один из источников издания, масштаб ограничений «пока непонятен».