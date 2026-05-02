Французы хронически травятся кадмием: уровень содержания этого канцерогенного металла в их организмах в 3-4 раза выше, чем у жителей других европейских стран. Согласно отчету национального агентства по безопасности продуктов питания ANSES, почти половина населения страны подвергается воздействию кадмия выше нормы, и основным его источником является еда. Расследование по этому поводу публикует France 24.

Медики бьют тревогу: кадмий, который классифицируется как доказанный канцероген и токсичное вещество для репродуктивной системы, накапливается в почках, печени, поджелудочной железе, легких и костях.

Кардиолог Пьер Суве, возглавляющий Французскую ассоциацию здоровья и окружающей среды, поясняет, что воздействие металла вызывает неврологические и репродуктивные расстройства, повышает сердечно-сосудистые риски, приводит к хрупкости костей вплоть до множественных переломов, а также увеличивает риск рака поджелудочной железы и легких.

Группа французских врачей еще в июне прошлого года направила письмо премьер-министру и министрам, назвав сложившуюся ситуацию «бомбой замедленного действия для общественного здоровья».

Причина массового отравления кроется в сельском хозяйстве. Французские фермеры десятилетиями используют фосфатные удобрения, импортируемые из Марокко и Туниса, где фосфаты от природы богаты кадмием.

При этом национальное законодательство в этой сфере оказалось даже более лояльным, чем европейское: в ЕС разрешено содержание кадмия в удобрениях до 60 мг/кг, а во Франции — до 90 мг/кг, хотя ANSES уже 15 лет рекомендует снизить порог до 20 мг/кг.

Минсельхоз Франции лишь в 2023 году начал обсуждать этот вопрос, предложив достичь целевого показателя только к 2038 году, что критики назвали «преступным промедлением». Глава влиятельного сельскохозяйственного профсоюза FNSEA заявил, что мог бы поддержать более жесткие лимиты, но лишь при условии появления доступных альтернатив для фермеров.

Однако, как утверждает депутат-эколог и фермер Бенуа Бито, такие альтернативы уже существуют — это методы ведения хозяйства с меньшей зависимостью от фосфатов, технологии очистки удобрений и поставки низкокадмиевого фосфата из Финляндии и Норвегии.

Законопроект, запрещающий удобрения с содержанием кадмия выше 20 мг/кг, внесенный Бито еще в декабре, до сих пор не рассмотрен.

Корни кризиса уходят в колониальное прошлое. Еще в начале XX века Франция начала добычу фосфатов в Марокко — тогдашнем французском протекторате, основав в 1920 году компанию OCP (нынешнего мирового лидера по экспорту фосфатных удобрений). Геополитические соображения и бои Украине, закрывшие доступ к российскому фосфату, только усилили влияние Марокко.

На этом фоне Французское агентство развития выдало OCP кредит на €350 млн, что вызвало критику из-за экологических рисков. Само агентство защищает свое решение, ссылаясь на заявления OCP о том, что поставляемые в Европу удобрения теперь имеют маркировку «низкокадмиевые».

Однако эксперты и экологические активисты настаивают на необходимости полного пересмотра модели интенсивного монокультурного сельского хозяйства, приоритет в которой отдается исключительно высокой производительности и прибыли.