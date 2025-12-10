В России нужно ввести закон о лишении мигрантов гражданства за нарушение присяги. Об этом RTVI заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

10 декабря Госдума во втором и в третьем чтениях единогласно приняла закон о снижении возраста принесения присяги для лиц, приобретающих гражданство, с 18 до 14 лет. Как передает корреспондент RTVI, инициативу поддержали 398 парламентариев.

Матвеев отметил, что в тексте присяги много «очень красивых слов» о том, какие обязательства на себя берет человек, в том числе «родину защищать новую свою, и законы соблюдать, и права и свободы других граждан», но на деле все иначе.

«На практике мы видим ситуацию, когда мигранты, принося присягу, относятся к ней как к филькиной грамоте, просто по бумажке, на ломанном русском языке, зачитывая текст и не беря на себя на самом деле внутренне никаких обязательств. Вот в этом заключается ключевая проблема — в том, что отсутствует в России ответственность за нарушение присяги в виде прекращения приобретенного гражданства. А вовсе не в том, что эту присягу принимают с 18 лет или с 14», — заявил депутат.

По его мнению, инициатива коллег о снижении возраста принятия присяги носит больше «технический, ритуальный характер», тогда как принципиальное значение имел бы именно закон о прекращении гражданства за нарушение присяги, который заставил бы людей понимать смысл и последствия своих слов.

«Тогда бы этот механизм заработал, и люди, которые бы эту присягу приносят, они понимали бы, что они говорят, зачем они говорят и каковы будут последствия», — уверен Матвеев.

Зачем снижают возраст принятия присяги

Как отмечают в сопроводительных документах авторы инициативы во главе с председателем комитета Госдумы по делам СНГ Леонидом Калашниковым, закон принимается «в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации».

Решение о приеме в гражданство РФ вступает в силу после принесения присяги. Если присягу не произнести в течение года после принятия решения, оно теряет силу.

Во время обсуждения зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров обратил внимание на то, что имеют место случаи отказа заявителей от принесения присяги либо «ее принесение не представляется возможным в связи со смертью заявителя».

«В настоящее время отсутствуют правовые основания для учета указанных жизненных обстоятельств и признания недействительными решений о приеме гражданства Российской Федерации, таким образом, проектируемые положения вносят правовую определенность, направленные на совершенствование норм законодательства, регламентирующих вопросы приобретения гражданства», — сказал он.

Согласно поправкам в закон «О гражданстве РФ», решение о приеме в гражданство России становится недействительным, если человек отказался от присяги или не явился для ее принятия в течение года после получения гражданства.