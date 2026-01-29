Группа депутатов Госдумы от «Новых людей» во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Владиславом Даванковым предложила повысить штрафы для иностранцев за нарушение правил въезда в Россию до 25-50 тыс. рублей. Парламентарии подготовили соответствующий проект федерального закона (есть в распоряжении RTVI).

Изменения предлагается внести в ст. 18.8 КоАП (нарушение правил въезда или режима пребывания). Сейчас за такое правонарушение грозит штраф в размере 2-5 тыс. рублей.

«Эти размеры санкций были установлены еще в 2007 году и с тех пор не пересматривались», — говорится в пояснительной записке.

В то же время статистика свидетельствует о росте числа нарушений миграционного режима иностранцами. Так, в 2024 году к ответственности по ст. 18.8 КоАП и сопутствующей ст. 18.10 КоАП (незаконная трудовая деятельность) было привлечено порядка 208 тыс. иностранных граждан. Для сравнения, в 2023 году таких случаев было около 170 тыс.

«Таким образом, нынешние штрафы, утвержденные еще в 2007 году, больше не выполняют превентивную функцию: для многих нарушителей это незначительная сумма, которую проще заплатить, чем соблюдать требования закона», — сделали вывод авторы законопроекта.

Заявленная цель инициативы — усилить ответственность за несоблюдение миграционных правил. Повышение штрафов, считают парламентарии, позволит существенно усилить превентивное воздействие на потенциальных нарушителей законодательства и станет ощутимым наказанием, которого иностранцы будут стараться избегать, в отличие от нынешних штрафных санкций.

По мнению депутатов, инициатива также будет способствовать снижению числа нарушителей миграционного режима. Это, в свою очередь, облегчит контроль за пребыванием иностранных граждан и повысит уровень безопасности в стране, указывается в пояснительной записке.

С учетом того, что по статье 18.8 КоАП ежегодно привлекаются к ответственности сотни тысяч человек, повышенные штрафы должны принести федеральному бюджету не менее 1 млрд рублей дополнительных поступлений в год, подсчитали авторы инициативы. Отмечается, что эти средства могут быть направлены на укрепление миграционного контроля.

Дополнительная санкция в виде административного выдворения за пределы России будет сохранена, сообщается в пояснительной записке.

Ранее в Госдуму внесли три законопроекта об ужесточении правил медосмотра иностранцев. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что их будут рассматривать в приоритетном порядке.