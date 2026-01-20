В России нужно ограничить количество банковских счетов для иностранных граждан в целях борьбы с мошенничеством, заявил депутат Госдумы Андрей Луговой на заседании нижней палаты парламента 20 января. Он также озвучил и другие инициативы по ужесточению миграционной политики и борьбе с мошенничеством. Подробнее — в материале RTVI.

«Мы должны это прекратить»

«Необходимо законодательно установить: один мигрант — один банк, один счет в каждом банке, один банк на все время пребывания в России. Сегодня мигрант может открыть счета в десяти банках и все десять использовать как дроп. Мы должны это прекратить. Честному человеку для работы достаточно одного банка», — сказал он.

Кроме того, необходимо, чтобы банки открывали счета иностранцам только по загранпаспортам, продолжил Луговой. Он уточнил, что сейчас банки могут оформить счет мигрантам по внутренним документам иностранных государств. При этом кредитные учреждения не могут проверить их на подлинность, а «подделываются они сплошь и рядом», указал парламентарий.

«В государстве работает теневая платежная система»

Число дропов за последнее время увеличилось в разы, заявил Луговой. По самым скромным подсчетам, в мошеннической деятельности на сегодняшний день задействованы более 2 млн человек, привел данные парламентарий.

«Если раньше это были в основном граждане России, то сегодня до 30% дропов — это граждане Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана. Существуют целые самолетные туры, когда самолетами привозят граждан других государств, открывают карточки, улетают и передают свои карточки здесь преступникам, из Грузии автобусные туры в Осетию на приобретение такого рода карточек», — рассказал Луговой.

С учетом того, что дропы могут получить карту и после этого больше не появиться в России, «им, безусловно, наплевать на те уголовные преследования, которые мы с вами приняли», посетовал парламентарий. По его словам, деятельность мошенников приобрела катастрофические объемы, в то время как параллельно легальной финансовой системе в России существует и активно работает теневая платежная система.

«Система, которая принимает любые безналичные платежи как обычный банк, но при этом невидима для государства и позволяет организовать любой нелегальный бизнес <…> Система борется с проблемой по формальным признакам, а настоящие преступники адаптируются», — обратил внимание Луговой.

«Трижды подумают»

В рамках борьбы с мошенниками Луговой также предложил внести отдельную норму, предусматривающую уголовную ответственность для сотрудников банков, которые «содействуют организаторам схем с использованием дропов».

«Без сотрудников банков это сделать невозможно. Кто-то по халатности, а кто-то умышленно участвует в организованных преступных группах, сплошь и рядом выдают карточки. Если сотрудники банка будут знать, что им грозит реальный срок, трижды подумают», — пояснил депутат.

Луговой также заявил о необходимости связывать Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица с любыми банковскими операциями, отметив, что представители Банка России ранее предложили требовать ИНН при открытии счета. Парламентарий счел идею введения такой меры положительным шагом, но в то же время недостаточным. По словам Лугового, необходимо также, чтобы каждый перевод с помощью платежной карты сопровождался указанием ИНН отправителя и получателя.

«Это создаст прозрачность, которой сейчас нет. Это позволит отслеживать реальные движения денежных средств», — уверен депутат.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин положительно оценил предложения Лугового. «Давайте их поддержим, проработаем и как можно быстрее реализуем в виде законов», — сказал он.