Появившиеся в СМИ и телеграм-каналах сообщения о начавшейся в 2026 году массовой блокировке банковских карт россиян в рамках борьбы с мошенниками не соответствуют действительности, сообщает РБК со ссылкой на Центробанк. В пресс-службе регулятора пояснили, что с 1 января банки не блокируют карты, а приостанавливают подозрительные операции.

С начала года ЦБ РФ получил от граждан 7,4 тысячи обращений по поводу проблем, связанных с механизмом противодействия мошенническим операциям, — это вдвое меньше, чем обычно поступало раньше.

С 1 января 2026 года, как разъяснили в пресс-службе Банка России, применяется новый порядок действий при выявлении подозрительных банковских операций — не блокировка карты и денежного перевода, а приостановка операции на двое суток или отказ в ее проведении.

За два дня, на которые «замораживается» перевод, банк оповещает владельца карты о выявленных признаках мошеннической транзакции. Если он уверен, что не станет жертвой мошенников, и по-прежнему хочет перевести деньги, то может подтвердить свое согласие на операцию или самостоятельно повторить ее на следующий день.

В таком случае банк обязан выполнить распоряжение клиента. Исключением являются переводы по реквизитам, которые ранее попали в специальную базу данных ЦБ о мошеннических операциях. На этом основании, как сообщили в пресс-службе регулятора, крупные российские банки блокируют около 330 тысяч переводов в месяц.

В рамках корректировки механизмов противодействия мошенничеству с 1 января Центробанк упростил россиянам, ненамеренно попавшим в базу данных (например, из-за покупки криптовалюты), возможность исключить себя из «черного списка». Теперь они могут обратиться за информацией о конкретной сделке, из-за которой оказались без собственного ведома вовлечены в мошенническую схему, и урегулировать вопрос с банком-отправителем.

В пресс-службе ЦБ заверили, что «черный список» составляется исходя из подтвержденных данных, которые поступают из банков и от МВД, поэтому риск попадания в него добросовестных граждан минимален.

Еще в конце 2025 года в СМИ появились сообщения о том, что российские банки начали массово блокировать операции на крупные суммы — как переводы между физлицами, так и снятие в банкоматах. Основанием стал расширенный Центробанком в два раза перечень критериев подозрительных операций, составленный в рамках кампании по противодействию мошенническим схемам.