Российские банки начали блокировать переводы крупных сумм между физлицами, утверждает РИА Новости. По его данным, для разблокировки операции от клиентов требуют информацию об их связи с получателем и назначении денег.

В сообщении агентства говорится, что при попытке гражданина совершить крупный перевод денежных средств со своего счета другому человеку «операцию блокируют». После этого с владельцем счета связывается сотрудник банка и задает вопросы по поводу заблокированного перевода.

В частности, сообщает РИА Новости, клиенту необходимо предоставить «полные данные» получателя денег и информацию о своей связи с ним — например, родственной. Также в банке могут поинтересоваться, с какой целью осуществляется перевод и на что будут потрачены средства.

Ранее глава Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров пояснял, что приостановка некоторых переводов обусловлена необходимостью борьбы с хищением денежных средств граждан в рамках мошеннических схем. По его словам, все переводы проверяются на подозрительность по определенным критериям.

Список этих критериев будет в очередной раз расширен с 1 января 2026 года. В него войдут переводы крупных сумм гражданами между собственными счетами по Системе быстрых платежей (СБП). Кроме того, подозрительными будут считаться операции клиентов, сменивших номер телефона для доступа к онлайн-банку или мобильному банковскому приложению.

На данный момент в списке перечислены шесть признаков, по которым банки должны определять подозрительные транзакции:

перевод на счета, ранее использованные для совершения мошеннических операций,

уголовное преследование получателя перевода,

нехарактерные для клиента сумма перевода, время и место его отправки,

подозрительная периодичность переводов,

вход в мобильный банк с устройства, которое фигурирует в базе ЦБ РФ как ранее использованное мошенниками,

перевод на счет, помеченный в базе данных ЦБ РФ как мошеннический,

подозрительная сопутствующая активность — например, большое количество поступающих клиенту СМС или звонков с незнакомых номеров, в том числе через мессенджеры.

Напомним, с мая 2025 года в России действует ограничение на онлайн-переводы денежных средств между физическими лицами (в том числе самим себе): лимит составляет 100 тысяч рублей в месяц для определенных категорий граждан. Это нововведение направлено на борьбу с дропперами, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать средства, полученные мошенническим путем.

С января по сентябрь 2025 года в Банк России было подано 170,5 тысячи жалоб на блокировку счетов, карт и онлайн-банкинга. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя ситуацию, признала, что в борьбе с мошенничеством банки «перегибают палку».