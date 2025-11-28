Россияне все чаще сталкиваются с заморозкой банковских счетов по подозрению в “мошенничестве”. Люди теряют доступ к своим деньгам и неделями вынуждены оправдываться за «подозрительные» операции. Шквал жалоб в ЦБ заставил подключиться к вопросу его главу Эльвиру Набиуллину, которая признала: банки «перегибают палку». Почему честные клиенты попадают в черные списки и как защитить счет от блокировки — в материале RTVI.

«Заблокировать проще, чем отвечать перед ЦБ»

С января по сентябрь 2025 года в Банк России поступило 170,5 тысячи жалоб на действия банков — на 21% больше, чем за тот же период годом ранее. Большинство жалоб связаны с блокировкой счетов, карт и онлайн-банкинга.

Как рассказала RTVI консультант юридической компании IPN Partners Владислава Тарасенко, счета блокировали и раньше, но не в таких масштабах. По ее словам, резкий рост числа блокировок начался после вступления в силу поправок в закон «О национальной платежной системе» (161-ФЗ).

Этот закон регулирует работу всей российской платежной системы — от переводов с карт и электронных кошельков до операций через СБП, валютных сделок и комиссий. Одной из его задач является борьба с мошенничеством. Именно на основании этого закона банк может заблокировать подозрительный перевод, а также заморозить карту или электронный кошелек.

К учащению блокировок привели и новые полномочия Росфинмониторинга: с 1 июня 2025 года служба может приостанавливать подозрительные переводы на срок до десяти рабочих дней. В ведомстве подтвердили эту тенденцию, сообщив, что в 2025 году от граждан поступило 840 обращений по вопросу блокировки счетов и число жалоб продолжает расти.

Интерес госорганов к банковским трансакциям возрос на фоне резкого всплеска телефонного и интернет-мошенничества за последние 2—3 года, которое приобретает все более изощренные формы, пояснил RTVI адвокат Михаил Герголенко.

Свой вклад внесли и «внешние угрозы, с которыми сталкивается наша страна», полагает эксперт. По его словам, это создает дополнительное давление на банки, заставляя их перестраховываться и действовать жестче, даже ценой массовых ошибок и блокировки легальных счетов.

“Проще заблокировать подозрительную операцию, чем потом отвечать перед ЦБ или Росфинмониторингом за пропущенное нарушение. Разблокировка же занимает куда больше времени: чтобы снять ограничения, нужно пройти формальные процедуры и проверки, собрать подписи. При этом любая ошибка грозит банку штрафами и ударом по репутации”, — объясняет Герголенко.

Банки скрывают причины блокировки

Блокировка всегда наступает резко и неожиданно, рассказывает Герголенко. Сначала клиент обнаруживает, что не может войти в онлайн-банк или совершить платеж. Затем банк требует предоставить документы, подтверждающие законность операций, — и все это время счет остается заблокированным.

Главная сложность, по словам адвоката, — заставить банк четко и объективно объяснить причину блокировки. На выяснение деталей у клиентов порой уходят недели. Банк России подтверждает эту проблему. Регулятор проанализировал жалобы и указал, что банки часто не сообщают клиентам полной и точной информации: какие введены ограничения, почему они применены и что делать дальше.

Чтобы искоренить эту практику, ЦБ направил банкам специальное информационное письмо, где обязал их своевременно сообщать клиентам все необходимые сведения.

Почему блокируют счета

Банковские системы мониторинга работают автоматически, и часто робот ошибается, принимая обычные операции за мошеннические, поясняет Владислава Тарасенко.

По словам адвоката Михаила Герголенко, в группе риска находятся: предприниматели, особенно ИП и ООО с активным оборотом средств;

люди с нестандартными поступлениями — например, переводами из-за рубежа, подарками или деньгами от продажи имущества;

клиенты, которые редко пользуются банком, но вдруг совершают крупный перевод;

те, кто работает в «рисковых» сферах — связанных с криптовалютой, онлайн-торговлей, консалтингом, строительством или транспортом.

Отдельной причиной могут стать требования федерального закона №115 «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», напоминает адвокат. Вот что, по его словам, особенно настораживает банки:

Необычная активность — когда операции внезапно перестают соответствовать финансовому профилю клиента. Например, если человек никогда не переводил деньги за границу, а затем начинает делать это регулярно.

Устаревшая информация — если у банка нет актуальных данных о владельце счета. В этом случае кредитная организация вправе запросить документы о источниках дохода, целях операций или бенефициарах (для юрлиц). Клиент волен не предоставлять эти сведения, но тогда банк может применить ограничения.

Срабатывание «красных флагов» — когда операции подпадают под стандартные индикаторы риска банка. К ним относятся частые транзитные платежи, операции с офшорами или крупные сделки с наличностью. Важно: эти «флаги» определяют автоматические системы, а не сотрудники. Задача людей — проверить уже отобранные случаи.

Попадание в санкционные списки — банк обязан регулярно проверять клиентов на наличие в запретительных перечнях.

При возникновении подозрений банки рассылают запросы через личный кабинет, электронную почту или SMS, рассказывает Герголенко. Клиенту необходимо предоставить документы или пояснения.

«Если ответа нет или банк счел его недостаточным, счет могут заблокировать или ограничить по нему операции. Некоторые банки действуют поэтапно: ужесточают контроль постепенно, в зависимости от ситуации», — уточняет он.

Что делать, если счет заблокировали

Чтобы снизить риск блокировки, важно вести полную документацию по всем операциям: хранить договоры, акты, платежные поручения и переписку, советует Герголенко. Кроме того, стоит заранее уведомлять банк о крупных или нестандартных переводах и оперативно отвечать на все запросы — даже если информация кажется очевидной.

Если блокировка все же произошла, адвокат следует придерживаться следующего плана:

Немедленно свяжитесь с банком — позвоните на горячую линию или обратитесь в отделение. Уточните причину блокировки и перечень необходимых документов. Фиксируйте все детали, особенно сроки проверки, если на заблокированном счете находятся все деньги (чтобы обезопасить себя от такой ситуации, лучше не хранить средства на одном счете).

Соберите полный пакет документов. Банк, скорее всего, запросит подтверждения законности операций и источников дохода. Будьте готовы предоставить:

договоры, чеки, счета-фактуры;

выписки с других счетов;

информацию о тех, с кем рассчитывались.

Подробно ответьте на все вопросы банка. Чем полнее объясните суть операций и отношения с контрагентами, тем выше шанс на разблокировку. Помните: если информация покажется банку неполной, это может привести к требованию закрыть счет.

Если банк не идет на контакт, вы вправе пожаловаться в Банк России, добавляет Владислава Тарасенко. К жалобе обязательно нужно приложить письменный ответ банка. Рассмотрение занимает до 30 дней.

С какими сложностями можно столкнуться Банковские сотрудники часто подходят к проверке формально, оценивая документы по внешним признакам без понимания логики операций, делится Герголенко. «Клиенту приходится доказывать законность обычных платежей при отсутствии реальных признаков нарушений», — поясняет он. Владислава Тарасенко добавляет, что в редких случаях клиентам могут навязывать платные услуги для «ускорения» проверки. Отдельная проблема — включение в реестр ЦБ (операции без согласия клиента, туда вносят информацию о клиентах, замеченных в подозрительных операциях). При необоснованном внесении в этот реестр решение можно обжаловать через интернет-приемную Банка России.

Сколько времени уходит на разблокировку счета

Предсказать точные сроки разблокировки практически невозможно, единогласно утверждают опрошенные RTVI эксперты.

«В простых, на первый взгляд, случаях процесс иногда затягивается на месяцы и требует судебного разбирательства, — указывает Герголенко. — В то же время сложные ситуации могут быть разрешены за несколько дней, если клиент оперативно предоставил все документы, а сотрудники банка компетентно их рассмотрели».

На сроки почти не влияет и основание блокировки (115-ФЗ или 161-ФЗ), добавляет адвокат. Гораздо важнее внутренняя политика кредитной организации и качество работы её compliance-службы.

Владислава Тарасенко приводит ориентировочные сроки, но оговаривается, что все зависит от самого банка и оперативности клиента:

По 161-ФЗ: от нескольких часов до 2-3 рабочих дней;

По 115-ФЗ: от нескольких дней до нескольких недель;

При обращении в Банк России: до 30 дней с момента подачи жалобы.

Эксперты отмечают и положительную динамику. «Случаи ошибочного включения клиентов в реестры Банка России и Росфинмониторинга стали реже — регуляторы и банки научились точнее анализировать операции», — резюмирует Герголенко. При этом процедура исключения из этих баз остается бюрократической и требует активных действий со стороны клиента.