Банк России планирует включить крупные переводы самому себе по Системе быстрых платежей (СБП) в перечень операций с признаками мошенничества. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

По его словам, мошенники начали убеждать людей переводить свои сбережения со счетов в разных банках на один счет через СБП — под предлогом «защиты денег» или «перевода на безопасный счет». После того как средства оказываются на одном счете, злоумышленникам проще получить к ним доступ и вывести деньги.

«Крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков», — рассказал Уваров.

Перевод будет считаться подозрительным только если в тот же день клиент попробует отправить деньги другому человеку, которому ранее — в течение шести месяцев — не переводил средства.

ЦБ готовит обновление антифрод-критериев и в ближайшее время опубликует приказ с новыми признаками подозрительных операций.

В июле 2024 года регулятор уже расширил список критериев до шести. Банки обязаны блокировать перевод, если:

— счет получателя ранее участвовал в мошеннических операциях,

— в отношении получателя возбуждено уголовное дело,

— наблюдается нетипичное поведение клиента (нехарактерная активность, смена устройства или способа входа),

— операция проводится на счет из базы данных мошеннических счетов ЦБ,

— зафиксирована нетипичная сумма, время или частота переводов,

— операция инициирована с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками.