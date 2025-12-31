Российские банки начали блокировать обналичивание больших сумм через банкоматы для процедуры перепроверки. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, после блокировки операции с клиентом связывается представитель финансовой организации с просьбой подтвердить снятие денег. После подтверждения банк дает возможность повторить операцию через пять минут и позволяет снять запрошенную сумму.

Ранее «Известия» сообщили о блокировке карт и трансакций россиян при попытке перевести деньги между своими счетами из-за подозрений в мошеннических действиях.

По словам одного из клиентов Газпромбанка, он столкнулся с требованием верифицировать операцию, когда хотел вывести зарплату на счет в другой финансовой организации. Спустя три дня после того, как он подтвердил перевод по телефону ему пришло сообщение о блокировке при попытке перевести отпускные, а отменить введенные ограничения удалось только в отделении банка.

У другого клиента этого банка, по данным издания, была заблокирована карта из-за вывода средств после закрытия вклада. Несмотря на отмену введенного ограничения после звонка на горячую линию, через шесть дней карта вновь была заблокирована после того, как он попытался вывести деньги со второго закрытого счета.

Помимо этого, «Известия» написали о блокировке клиента ВТБ из-за перевода 150 рублей самому себе. Представители финансовой организации отметили, что в таких ситуациях сама сумма перевода не играет большой роли, поскольку банк руководствуется наличием сомнений в добровольном согласии клиента на операцию.

В ЦБ пояснили, что банк обязан незамедлительно исполнить операцию клиента, если тот подтвердил перевод или провел его повторно, а исключения составляют те случаи, когда информация о получателе денежных средств внесена в базу данных банка России о мошеннических операциях.

Помимо этого, регулятор предупредил о расширении перечня потенциальных признаков мошенничества в два раза с января 2026 года — с 6 до 12 пунктов. В частности, туда попадут денежные переводы лицам, с которыми клиент не взаимодействовал более полугода, если менее чем за сутки до этого клиент перевел сам себе более 200 тысяч рублей, воспользовавшись СБП.

Также в список попадут ситуации, когда клиент за двое суток сменил номер телефона в онлайн-банке или на Госуслугах, поскольку это может свидетельствовать о получении удаленного доступа к счету со стороны мошенников.

По словам юристов, причиной для блокировки также могут стать частота переводов, нестандартные суммы и время трансакций, дробление суммы перевода, а также использование для проведения операций подозрительных устройств, например — смартфонов, ранее использованных в мошеннических схемах.