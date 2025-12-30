Банки начали замораживать трансакции и карты россиян из-за подозрений в мошенничестве при переводе между своими счетами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на клиентов финансовых организаций и юристов.

По словам директора по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослава Кабакова, на фоне накрывшей рынок волны мошенничества, ЦБ стал требовать от российских банков «действовать на опережение». Из-за этого участились случаи блокировки добросовестных владельцев карт, а сами действия финансовых организаций периодически имеют чрезмерный характер, несоразмерный возможным рискам.

Один из клиентов Газпромбанка рассказал, что при попытке вывести зарплату на счет в другом банке, он получил смс-сообщение о необходимости верифицировать совершенную операцию, после чего подтвердил перевод в телефонном разговоре. Однако через три дня все равно получил уведомление о введенных ограничениях при попытке перевести отпускные. Не добившись необходимого результата при обращении в чат поддержки, ему пришлось добиваться отмены ограничений в отделении банка.

Другой клиент этого банка пожаловался на блокировку карты из-за подозрений в мошенничестве при попытке вывести средства на свой счет в другом банке после закрытия вклада. Чтобы добиться отмены этого решения ему пришлось позвонить на горячую линию, но через шесть дней карта была повторно заблокирована после закрытия второго счета и вывода средств.

С блокировкой также столкнулся клиент ВТБ, который попытался перевести самому себе 150 рублей. После обращения в чат поддержки представители банка попросили его отнестись «с пониманием» к процедуре и через какое-то время восстановила совершенную операцию. Собеседники издания в ВТБ пояснили, что в подобных случаях сумма перевода не имеет существенного значения, так как финансовая организация действует в первую очередь исходя из наличия сомнений в добровольном согласии клиента на перевод средств.

«Если клиент подтвердил перевод или совершил операцию повторно, то банк обязан незамедлительно исполнить его распоряжение. За исключением случаев, когда сведения о получателе денежных средств содержатся в базе данных Банка России о мошеннических операциях», — сообщили «Известиям» в ЦБ.

Представители регулятора также обратили внимание, что список возможных признаков мошеннических действий расширится в два раза с начала 2026 года — с 6 до 12 пунктов. В число новых маркеров, в частности, войдет перевод средств лицам, с которыми не было взаимодействий на протяжении 6 месяцев, в случае если менее чем за сутки клиент совершил перевод на сумму более 200 тысяч рублей самому себе с помощью СБП.

В обновленный список подозрительных операций также войдут случаи, когда клиент за 48 часов сменил номер телефона в онлайн-банке или на Госуслугах, так как это может говорить о том, что мошенники получили удаленный доступ к счету.

Специалист по банковским спорам, управляющий партнер юридической компании «Провъ» Александр Киселев также назвал среди поводов для блокировки слишком частые переводы, операции с необычными суммами и трансакции, совершенные с подозрительных устройств, таких как смартфоны, ранее замеченные в мошеннических схемах.

Помимо этого, финансовые организации обращают внимание на время трансакций, дробление средств на большое количество мелких переводов и отправку больших сумм с помощью СБП.