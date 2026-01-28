Целью обращения властей Киргизии к суду Евразийского экономического союза за разъяснениями по теме медстрахования родственников трудовых мигрантов в России является формирование крепкой базы для аргументации национальной позиции по этому вопросу. Об этом рассказал РИА Новости замглавы Фонда обязательного медицинского страхования Киргизии Санжарбек Исаев.

«Разъяснение суда Евразии нам потом даст почву для новых обсуждений на площадке ЕАЭС, для более сильной аргументации нашей позиции, для проведения совместных диалогов и дальнейших работ. Только для этого», — сказал он.

Исаев отдельно отметил, что речь не идет об иске против России. Он напомнил, что в ходе заседания комитета парламента Киргизии по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам глава ФОМС Азамат Муканов «проговорил» это на киргизском языке.

Соответствующее письмо было направлено Центром судебного представительства при Минюсте Киргизии в суд ЕАЭС. Исаев обратил внимание, что киргизская сторона выполнила все взятые на себя обязательства в рамках договора о ЕАЭС от 2014 года, в то время как Россия, по его мнению, не выполняет ряд положений этого договора.

«По нашим сведениям, на прошлой неделе заседание по этому вопросу уже прошло, но также, как показывает практика, судебное решение или разъяснение этого суда выходит не сразу, а только через несколько недель после заседания», — добавил он.

В своем обращении к суду ЕАЭС Киргизия просит разъяснить вопрос об обязательном обеспечении семей трудящихся доступом к обязательному медицинскому страхованию наравне с собственными гражданами.

В соответствии со ст. 10 закона РФ № 326-ФЗ об ОМС, право на полис закреплено за самими трудящимися из стран ЕАЭС, однако их родственники не выделяются в отдельную категорию в случае отсутствия разрешения на временное проживание или ВНЖ, что служит основанием для отказа в ОМС.