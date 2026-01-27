Киргизия обратилась в Суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с иском против России, обвинив ее в нарушении соглашений по социальному обеспечению трудовых мигрантов. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по социальным вопросам 27 января, пишет Economist.kg.

Поводом для обращения в суд стал отказ российских органов в оформлении полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) для членов семей киргизстанцев, работающих в России.

Председатель Фонда обязательного медицинского страхования Киргизии Азамат Муканов заявил, что российская сторона нарушает статьи 96—97 Договора о ЕАЭС, гарантирующие трудящимся из стран-членов Союза и членам их семей равные с гражданами России условия социального обеспечения, включая медицинское страхование. По его словам, судебное разбирательство уже идет, а решение ожидается в течение двух недель.

Между странами ЕАЭС, включая Россию и Киргизию, действует соглашение о социальном обеспечении. В соответствии с ним, социальное страхование (кроме пенсионного) для трудящихся и членов их семей должно осуществляться на тех же условиях, что и для граждан страны трудоустройства.

Однако в российском законе «Об обязательном медицинском страховании» (№ 326-ФЗ) право на полис ОМС закреплено непосредственно за трудящимися гражданами стран ЕАЭС, в то время как члены их семей отдельно не упомянуты. В результате, если у них нет разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ), им отказывают в получении полиса.

Этот вопрос неоднократно поднимался киргизской стороной. Еще в ноябре 2023 года вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов обращался к российским властям с просьбой предоставить ОМС семьям трудовых мигрантов.

В ноябре 2025 года спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя общие подходы к социальным гарантиям для мигрантов, заявил, что для получения медицинского полиса иностранцам в России необходимо «честным и законным трудом подтвердить свое право на это», отработав как минимум пять лет, за исключением экстренных случаев.

Суд ЕАЭС, находящийся в Минске и состоящий из судей от каждой страны-участницы, призван обеспечить единое толкование договоров Союза. Его решение по данному иску может создать важный прецедент в практике применения социальных норм ЕАЭС и напрямую затронет интересы сотен тысяч трудовых мигрантов из Киргизии и их семей, проживающих в России.