Москва и Кабул провели переговоры о трудовой миграции граждан Афганистана в Россию. Об этом сообщил ТАСС посол эмирата в Москве Гуль Хасан. По его словам, «есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов».

Он назвал Афганистан страной с молодым населением, отметив, что власти эмирата стремятся направлять «квалифицированные и профессиональные» кадры в государства, где нужна рабочая сила.

В конце 2025 года Хасан говорил, что Афганистан предлагает направлять своих граждан на сельскохозяйственные работы в России. Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов тогда отметил, что о массовом привлечении афганских мигрантов речи нет из-за риска проникновения радикалов в страну.

«Мы не можем широко открыть свои двери — закон запрещает — в экономику массам людей, которых мы сами не уверены, что в состоянии контролировать. Никакой гарантии и действующего эффективного механизма [регулирования] сейчас нет», — сказал Кабулов.

Он уточнил, что сейчас квота для трудовых мигрантов из Афганистана составляет около 80 человек в год.

Посол Афганистана в России назвал уровень безопасности в эмирате самым высоким за последние 40 лет и «образцовым» для региона. По его словам, в последние месяцы отмечались «отдельные инциденты, свидетельствующие о попытках внешнего вмешательства». Однако существенных угроз безопасности, нет, утверждает Хасан.

Совместные проекты

По словам посла, Афганистан заинтересован в покупке у России нефти, газа, медикаментов, промышленных товаров, зерна, растительных масел и другой продукции. Эмират со своей стороны мог бы поставлять в Россию свежие и сушеные фрукты, овощи, лекарственные растения, ковры и минеральные ресурсы, заявил Хасан.

Кроме того, Кабул готов к совместным проектам в области инфраструктуры и разработки полезных ископаемых. Российские компании также заинтересованы в строительстве малых ГЭС в Афганистане, некоторое из них уже провели переговоры на этот счет с профильными ведомствами эмирата, сообщил посол.

В 2021 году, после вывода американских войск из Афганистана к власти в стране вновь пришло движение «Талибан». Его представители упразднили Исламскую республику Афганистан, объявив о создании Исламского Эмирата Афганистан.

В апреле 2023 года Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о приостановке запрета деятельности «Талибана», который до этого 20 лет имел в стране статус террористической организации.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов говорил в интервью RTVI, что Москва не считает талибов террористами «по существу». По его словам, движение эволюционировало, «объявив себя национальным».

В июле 2023-го Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан.