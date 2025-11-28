Кабул ведет переговоры с Москвой относительно возможности привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работе в российском сельском хозяйстве. Об этом рассказал РИА Новости афганский посол в России Гулл Хасан на полях III Астраханского международного форума МТК «Север-Юг-Новые горизонты».

По его словам, на данный момент конкретные договоренности отсутствуют, однако переговоры по этому вопросу ведутся. Хасан добавил, что о предложении уже осведомлен глава Татарстана Рустам Минниханов. Он выразил надежду, что стороны смогут договориться о привлечении афганских мигрантов не только в агросектор РФ, но и в другие сферы.

Ранее первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников заявил, что в России «пересобирают» систему привлечения иностранной рабочей силы. По его словам, под этим понимается создание системы контроля и перестройка системы квот на привлечение иностранных специалистов с опорой на интересы и запросы предпринимателей.

«В развитии этого регионам предстоит выстроить систему работы с иностранной рабочей силой с учетом запросов бизнеса», — отметил замглавы Минэкономразвития.

В октябре Минтруд предложил увеличить в 2026 году квоту на квалифицированных работников из-за рубежа на 20% — до 279 тыс. разрешений. В 2025 году по квоте могли въехать 234,9 тыс. специалистов из других стран. Она формируются на основе заявок от российских компаний.

По данным «Коммерсанта», правительство хочет активнее развивать механизм квотирования и организованный набор мигрантов, для чего МВД разрабатывает отдельный закон. В ведомстве ожидают, что новый механизм поможет привлекать свыше 1 млн трудовых мигрантов в год.

В том же месяце президент России Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026-2030 годы. Согласно документу, власти должны в ускоренном режиме перейти к целевому организованному набору иностранных работников, прежде всего, приезжающих без виз. Они смогут работать у конкретного работодателя и на конкретном рабочем месте в течение определенного срока, который установлен на основании трудового договора и разрешения на работу.

Ожидается, что благодаря обновленной концепции миграционной политики к 2030 году упадет число нелегальных мигрантов и сократится доля нелегалов в трудовой сфере. Вместе с этим правительство предполагает, что вырастет число переселившихся в Россию иностранцев, разделяющих «традиционные ценности».