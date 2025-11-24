Правительство «пересобирает» систему привлечения иностранных работников в Россию. Об этом, как передает корреспондент RTVI, заявил первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников на межфракционной конференции «Приоритеты социально-экономического развития России».

Колесников отметил, что темпы роста экономики России стали более сдержанными, чем двумя годами ранее, и власти сейчас ведут активную работу по возвращению ее к прежним показателям.

По его словам, для этого правительство в числе прочего старается вовлечь в экономику те категории населения, которые не очень активно участвуют в рынке труда. Для этого Минтруд запускает программы ускоренного переобучения, стимулирования найма и мобильности при смене работы.

На текущий момент, отметил Колесников, правительству нужно определиться, по каким направлениям «нужно стимулировать внутреннюю трудовую мобильность, а где требуется привлечение иностранной рабочей силы».

«Сейчас правительство пересобирает модель привлечения иностранных работников. Это и создание системы контроля, и перестройка квотного механизма под конкретные проекты. В развитии этого регионам предстоит выстроить систему работы с иностранной рабочей силой с учетом запросов бизнеса», — сказал первый замглавы Минэкономразвития.

Кроме того, представитель ведомства уточнил, что сейчас министерство вместе с коллегами из Минтруда готовят поправки о снятии ограничений на сверхурочную работу при условии дополнительной оплаты.

«Повышение гибкости труда — это еще и стимулирование удаленной занятости, прежде всего за счет регулирования платформенной экономики. С коллегами из Минтруда готовим поправки, чтобы снять ограничения по возможности сверхурочной работы за дополнительную плату. Эти и другие меры заложены в план структурных изменений, который подготовлен по поручению президента», — заявил Колесников.

17 сентября министр экономического развития Максим Решетников заявил, что для мигрантов должен действовать только один «честный» принцип: «приехал, подработал, уехал». По его словам, России не нужны семьи иностранных специалистов, и учить их детей в российских школах никто не обязан.

В конце октября схожую позицию высказал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, иностранные работники должны покидать РФ сразу после завершения трудового договора. Он добавил, что, по его мнению, в стране нужно создать эффективную систему организованного набора трудовых мигрантов.