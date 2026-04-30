Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил RTVI, что в России необходимо обеспечить рост производительности труда и зарплат, а не привлекать мигрантов. Так он прокомментировал слова министра экономического развития Максима Решетникова о том, что миграция необходима стране для обеспечения экономического роста.

По словам Миронова, Россия в несколько раз отстает от ведущих стран мира в производительности труда и уровне автоматизации и роботизации производств, а в легкой промышленности и машиностроении — в 10-11 раз.

«Если мы хотя бы наполовину ликвидируем этот разрыв, то нам понадобятся не мигранты, а новые рабоче места. Но никто даже не ставит цели побороть это отставание в ближайшие 10 лет. Кажется, в названии „министерство экономического развития“ последнее слово лишнее», — сказал парламентарий.

Он отметил, что главные препятствия для роста производительности труда — низкие зарплаты и высокая ключевая ставка.

«После начала СВО у нас наметились системные перемены: производство промышленных роботов в 2022-2024 годах выросло со 120 до 700 единиц, производство станков ЧПУ росло на десятки процентов в год. Но ЦБ увидел в этом опасность (для кого, интересно?) и принялся «охлаждать» экономику до состояния трупа. Нам надо вернуться к нормальной ключевой ставке», — указал политик.

Вторым условием роста производительности труда Миронов назвал высокие зарплаты. Он подчеркнул, что труд должен стоить настолько дорого, чтобы покупка современного оборудования и содержание компактного штата высокооплачиваемых специалистов были в разы выгоднее, чем «платить людям копейки и заставлять их работать на старье, либо вообще заниматься примитивным ручным трудом».

Фракция СР продвигает повышение МРОТ хотя бы до 60 тыс. рублей, напомнил Миронов. По его словам, это нужно и гражданам, особенно бедным, которых насчитывается две трети населения, и стране в целом, чтобы она развивалась.

«Но вместо развития нам предлагают стратегию „закончатся русские — завезем мигрантов“. Слышать такое от министра удивительно», — выразил недоумение Миронов.

28 апреля Решетников заявил о необходимости «разумной, выгодной» миграции в ограниченных объемах. Без нее обеспечить экономический рост в России «будет сложно», выразил мнение министр.

Решетников назвал «большим вызовом» выстраивание грамотной системы привлечения и удержания в стране кадров. Министр указал, что эти проблемы властям придется решать в условиях обострившейся конкуренции за кадры.