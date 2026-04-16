Двое из трех россиян фактически уже живут по графику, который ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил сделать нормой, — работают шесть дней в неделю по 12 часов, порой сразу на двух-трех работах. Об этом RTVI заявил депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, это говорит о провале «политики труда» в стране.

Парламентарий сослался на данные одного из аналитических центров, согласно которым у 64% россиян за последний год была дополнительная занятость или подработка. В основном это люди среднего возраста, в том числе женщины 35—44 лет, отметил Миронов.

«Доходы более 64% россиян не позволяют содержать семью, люди вынуждены находить вторую работу и даже третью занятость. Многие из них практически не видят детей. Мечта миллиардера Дерипаски сбылась — две трети страны работают 12 часов шесть дней в неделю. А те, кто остался без дополнительного заработка, вынуждены занимать в МФО, чтобы дотянуть до зарплаты. Это провал политики труда, но у чиновников и бизнеса есть железный повод оставить все как есть — МРОТ слеп к реалиям рынка труда и стоимости жизни», — сказал Миронов.

По оценке «Справедливой России», реальный прожиточный минимум с учетом обязательных платежей — ЖКУ, связи, транспорта — уже приближается к 60 тыс. рублей. При этом действующий МРОТ этой планки не достигает и близко.

«Поэтому мы требовали и будем дальше требовать поднимать МРОТ до реальных значений. Зарплата должна как минимум закрывать все базовые нужды человека. Пока же у большинства вместо реального роста доходов только бодрые отчеты Росстата, которые лишь яснее дают понять: зарплаты растут только у управленцев высшего звена и специалистов в нескольких крупных городах, а вся остальная Россия копит обиду и разрывается на трех работах, чтобы прокормить семью. Проблема работающих бедных перезрела», — сказал Миронов.

В октябре 2025 года лидер «Справедливой России» выступал против предложения Минэкономразвития снять ограничения на сверхурочную работу, назвав такой подход возвратом «на сто с лишним лет назад, когда бесправное население вкалывало с утра до ночи ради высоких темпов роста и сверхприбылей».

В конце марта Дерипаска предложил перейти в России на шестидневную рабочую неделю с графиком «с восьми до восьми, включая субботу», объяснив это необходимостью трансформации экономики.

Инициативу раскритиковали в Госдуме: глава комитета по труду Ярослав Нилов назвал ее радикальной и заверил, что в парламенте этот вопрос не обсуждается. Замглавы комитета по развитию гражданского общества Сергей Обухов заявил RTVI, что идея Дерипаски — «не экономическая стратегия, а симптом глубокого кризиса» и «попытка найти простое решение, переложив все тяготы на плечи обычных тружеников».

Минтруд еще в 2023 году выступил против этой идеи: министр Антон Котяков тогда заверил, что «шестидневки в Трудовом кодексе не будет».

После волны критики Дерипаска прокомментировал ситуацию так: «Я вас услышал… Работа не волк, в лес не убежит».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что сотрудники администрации работают ненормированно, «иногда по ночам и в выходные», а потому участниками подобных обсуждений не являются.