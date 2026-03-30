Бизнесмен Олег Дерипаска призвал перейти на шестидневный график с 12-часовым рабочим днем — «с восьми до восьми, включая субботу». По его словам, это необходимо, чтобы Россия прошла трансформацию «от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Дерипаска выразил мнение, что с 2026 года «мир стал другим» как для России, так и для всех остальных стран. Он указал, что речь идет не об экономическом кризисе вследствие жесткой денежно-кредитной политики, высоких банковских ставок и «напрасного укрепления рубля макроэкономистами ЦБ».

«И не только следствие разгрома силовиками правовых институтов, на которых, как на фундаменте, держались инвестиции в российскую экономику — и национальные, и иностранные», — добавил бизнесмен.

Сейчас, по мнению Дерипаски, происходит более глубокий кризис, вызванный «тяжелой трансформацией: от глобальных возможностей, которые у нас были, — к региональным, со всевозможными ограничениями». Как считает бизнесмен, эту трансформацию можно пройти быстрее, если Россия перейдет на новый график — «с восьми до восьми, включая субботу».

«Этот путь все равно придется пройти и желательно как можно быстрее», — настаивает он.

В то же время Дерипаска признал, что «ресурсов у нас не так много», а если точнее, «только один». Он пояснил, что имеет в виду «нашу национальную особенность: в тяжелые минуты мы умеем собраться и работать больше».

По словам Дерипаски, он знает несколько десятков людей, которые в 1990-е годы начали жить по шестидневному графику и «так из него и не выходили». «Ну что ж, им будет полегче, чем остальным», — предположил бизнесмен.

В 2023 году Минтруд России не поддержал установление шестидневной рабочей недели. Министр труда Антон Котяков тогда заверил, что «шестидневки в Трудовом кодексе не будет».

Шестидневная рабочая неделя может оказывать тройную нагрузку на человека из-за нарушения привычного ритма сна, ожидания отдыха, а также срыва планов на бытовые и семейные дела, отмечал в разговоре с RTVI кандидат медицинских наук, реабилитолог и невролог Алексей Кудряшов.