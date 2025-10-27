Шестидневная рабочая неделя может оказать на людей тройную нагрузку из-за нарушения привычного ритма сна, ожидания отдыха после рабочей недели, а также срыва планов на бытовые и семейные дела. Таким мнением в беседе с RTVI поделился кандидат медицинских наук, реабилитолог и невролог Алексей Кудряшов. Он отметил, что сбои графика могут создать проблемы для людей с хроническими заболеваниями.

В России началась единственная в 2025 году шестидневная рабочая неделя. После этого россиян ожидают выходные, приуроченные ко Дню народного единства — 2, 3 и 4 ноября.

«Здесь можно условно выделить три аспекта. Первый, биологический, связан с тем, что большинство людей в субботу привыкли просыпаться позже, чем обычно. Поэтому, конечно, биологический удар придется на субботу. И индивидуальные биологические ритмы у большинства людей будут сбиты, с учетом того, что придется утром встать и пойти на работу», — сообщил Кудряшов.

Второй аспект — социальный, добавил эксперт. Он напомнил, что по субботам люди нередко планируют «бытовые, семейные и другие дела, в гараже прибраться, кто-то — колеса переобуть и так далее», а в данном случае от этого придется отказаться.

«Третий аспект — психологический. Наверное, будет некоторая психологическая нагрузка, связанная с тем, что люди привыкли к тому, что до пятницы дотянули — дальше отдыхаем. Тут до пятницы дотянули, а в субботу — на работу», — сказал собеседник RTVI.

И хотя такого рода изменения в графиках нельзя назвать критичными для большинства людей, есть отдельные категории лиц, которым эта шестидневка может навредить, предупредил Кудряшов.

«Скажем так, те люди, у которых уже есть десинхроноз, есть какие-то хронические заболевания или они только-только вышли с больничного, переболели чем-то, — для них, конечно, это будет умеренная нагрузка, которую нужно пережить», — добавил он.

Невролог также дал несколько рекомендаций, как перестроиться и адаптировать свои планы, чтобы быстрее восстановиться после шестидневной рабочей недели.

«Исключить все то, что ухудшает нашу работу. Естественно, всю неделю соблюдать правильный режим, то есть высыпаться нормально, плюс-минус около семи часов, плюс-минус, для каждого все индивидуально. Кроме того, правильное питание, достаточная физическая нагрузка. Ну и у кого молитва, у кого аутогенные тренировки. Вот, в принципе, все, что мы можем сделать для того, чтобы подготовиться к этим длинным рабочим дням», — заключил Кудряшов.