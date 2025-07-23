Идея лидера «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова увеличить МРОТ до 50 тыс. рублей носит популистский характер и требует взвешенного подхода при рассмотрении. Об этом RTVI заявили экономисты Николай Кульбака и Софья Донец.

Как сообщил Миронов, фракция «Справедливая Россия — За правду» намерена внести в Госдуму законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года до 50 тыс. рублей. По словам лидера фракции, рост потребительских цен и инфляция с 2022 года требуют пересмотра уровня МРОТ. Миронов заявил РИА Новости, что 50 тыс. рублей позволят гражданам удовлетворить основные потребности.

Доцент РАНХиГС Николай Кульбака в беседе с RTVI отметил, что формально инициатива вполне реализуема, потому что «принципиально много денег это не потребует».

«Просто минимальный размер оплаты труда касается всего рынка, и это фактически означает, что просто люди будут получать больше. Это же будет касаться и бизнеса, и многих других сфер. То есть не за все это платит государство», — пояснил он.

Главный экономист «Т-Инвестиции» Софья Донец заявила RTVI, что повышение МРОТ до 50 тыс. рублей затронет гораздо большее количество работников, чем стандартная индексация, которая «обычно идет, чуть опережая инфляцию».

«Речь будет уже идти не только об индексации, но для некоторых — о перестановке в другой доходный уровень. <…> В другое время, может, это было бы проще, но сейчас мы находимся в ситуации очень жесткого рынка труда. Хотя некоторые признаки нормализации ситуации в этом году есть, тем не менее, мы вблизи пиков по дефициту кадров. Супернизкая безработица никуда от нас не делась», — добавила она.

По словам Кульбаки, самое главное в этой инициативе — это то, что одновременно с повышением МРОТ вырастет «очень большое количество различных выплат, которые рассчитываются тоже от минимального уровня оплаты труда»: «То есть бюджет тоже что-то получит».

«Другое дело, что я не очень верю, что депутатам дадут такое повышение сделать — скорее всего сейчас это просто пиар-ход. <…> Если бы оно было меньше по размеру, я бы сказал, что, может быть, да, так и будет. Но поскольку фактически это очень сильное повышение, то я не верю в то, что оно будет реализовано», — отметил экономист.

Донец отметила, что такое повышение МРОТ окажется «встряской» для работодателей, которые «еще находятся и продолжают перерабатывать эффект рекордного с 90-х годов повышения налоговой нагрузки через налог на прибыль, который вырос в этом году».

Она отметила, что предложение Миронова больше похоже на популизм, как и «любая мера, относящаяся к оплате труда». С учетом «высокой жесткости рынка труда», а также большой налоговой и кредитной нагрузки на бизнес, продолжила экономист, такие предложения, как у Миронова, должны восприниматься крайне осторожно и серьезно обсуждаться.

«Это всегда ложится на плечи работодателей, в том смысле, что минимальный размер оплаты труда — это некое требование, оно не покрывается бюджетом, это не социальный проект. Социалка — это когда вам пособия платят. И, кстати, некоторые из выплат привязаны к МРОТ. Но большей частью все-таки речь идет именно о том, чтобы поставить планку, которую работодатели должны будут выполнять», — сказала Донец.

Ранее Министерство труда России сообщило о планируемом повышении МРОТ в 2026 году с 22 440 до 27 093 рублей. По данным ведомства, повышение этого показателя напрямую затронет 4,6 млн россиян.

В апреле депутаты Госдумы от ЛДПР предложили увеличить минимальный размер оплаты труда до 34 тыс. рублей. Авторы инициативы также предложили с 2026 года установить минимальный почасовой уровень оплаты труда для работников с неполным рабочим днем в размере 300 рублей в час. Эта сумма превышает месячный доход, рассчитанный из показателя МРОТ, уточнялось в законопроекте.