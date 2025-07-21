Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году увеличится на 20,7% и составит 27 093 рубля, сообщает пресс-служба Минтруда. Соответствующий законопроект размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Сейчас сумма МРОТ составляет 22 440 рублей. Сумма повышения составит 4 тысячи 653 рубля.

По данным Минтруда, повышение этого показателя напрямую затронет 4,6 млн граждан России.

«Минимальный размер оплаты труда ежегодно устанавливается Правительством с учетом норм федерального законодательства, определяющего размер МРОТ не ниже 48% медианной заработной платы за минувший год», — говорится в пресс-релизе.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков также обратил внимание, что текущие подходы к определению МРОТ дают возможность обеспечивать выполнение поручения президента по опережающему росту этого показателя.

«Таким образом МРОТ увеличится на 20,7%, то есть — выше инфляции», — отметил глава ведомства.

Депутаты Госдумы в апреле предложили увеличить минимальный размер оплаты труда до 34 тысяч рублей, а также ввести повышенный минимальный почасовой уровень оплаты труда в размере 300 рублей для сотрудников, трудящихся на условиях неполного рабочего времени.