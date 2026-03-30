Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перейти на шестидневный график с 12-часовым рабочим днем — «с восьми до восьми, включая субботу». По его словам, это необходимо, чтобы Россия прошла трансформацию «от глобальных возможностей к региональным» в условиях изменившегося мира. Опрошенные RTVI депутаты Госдумы объяснили, что стоит за призывом Дерипаски и возможен ли переход на шестидневку в России.
«Революционные вещи»
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил RTVI, что не согласен с предложением Дерипаски.
«Конечно, Дерипаска имеет право озвучивать предложения, давать свои рекомендации. Он добился больших успехов, он крупнейший работодатель. С ним можно соглашаться, можно не соглашаться. Я не соглашаюсь. Точно не сейчас, я против этого», — сказал парламентарий.
По словам Нилова, ему ближе тема четырехдневной рабочей недели и формула «меньше работаешь — больше отдыхаешь, а выпадающие часы компенсируют технологии, но при этом не теряешь в заработке». У перехода на шестидневку перспектив, как считает депутат, нет.
«Говорить про такие радикальные, я бы сказал, такие революционные вещи можно на профессиональных площадках — обсуждать, но оценивать прежде всего последствия от потенциально возможных таких изменений», — отметил собеседник RTVI.
В Госдуме вопрос перехода на шестидневку не обсуждается, законопроектов относительно такого изменения Трудового кодекса нет, добавил Нилов.
«Это не экономическая стратегия, а симптом глубокого кризиса»
Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов (КПРФ) в разговоре с RTVI выразил мнение, что Дерипаска «успешно троллит официальный социально-экономический курс» и назвал его «волшебным спикером».
«С одной стороны, призыв олигарха к народу „работать по-стахановски“ 72 часа в неделю вызывает справедливый вопрос: а он готов вернуть в общенациональную собственность приватизированные им предприятия, которые строили комсомольцы-добровольцы со всей страны, трудясь по-стахановски? Такой энтузиазм возможен только при общенародной собственности или хотя бы при достойной зарплате», — считает депутат.
У миллиардера, чье состояние было нажито в 1990-е, «вряд ли есть моральные права призывать к мобилизационному режиму уже и сейчас сверхэксплуатируемых простых работников», рассудил Обухов.
«Справедливо эксперты задают вопрос, а что будут по 12 часов делать рабочие с уже ста простаивающих или работающих по три дня в неделю заводов Питера-Ленинграда? Да и в офисах Дерипаски готовы ли по 12 часов носить бумаги с этажа на этаж? Это поможет в мобилизации? Или куда будут деваться произведенные стройматериалы при затухающей стройке?» — интересуется собеседник RTVI.
Обухов уверен, что увеличение рабочего времени не создаст «магическим образом» спрос на продукцию, а также не решит проблему дефицита технологий и оборудования из-за санкций. По словам депутата, предложение Дерипаски — это не экономическая стратегия, а «симптом глубокого кризиса» и «попытка найти простое решение, переложив все тяготы на плечи обычных тружеников».
«А его громкое заявление после знаменитого собрания РСПП, где на профсоюзе олигархов прозвучали очередные робкие призывы „делиться надо“, явно выглядят как попытка сместить фокус общественного внимания с перезревшей проблемы „раскулачивания олигархии“ на очередное раскручивание маховика сверхэксплуатации трудящихся», — заключил Обухов.