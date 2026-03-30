Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перейти на шестидневный график с 12-часовым рабочим днем — «с восьми до восьми, включая субботу». По его словам, это необходимо, чтобы Россия прошла трансформацию «от глобальных возможностей к региональным» в условиях изменившегося мира. Опрошенные RTVI депутаты Госдумы объяснили, что стоит за призывом Дерипаски и возможен ли переход на шестидневку в России.

«Революционные вещи»

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил RTVI, что не согласен с предложением Дерипаски.

«Конечно, Дерипаска имеет право озвучивать предложения, давать свои рекомендации. Он добился больших успехов, он крупнейший работодатель. С ним можно соглашаться, можно не соглашаться. Я не соглашаюсь. Точно не сейчас, я против этого», — сказал парламентарий.

По словам Нилова, ему ближе тема четырехдневной рабочей недели и формула «меньше работаешь — больше отдыхаешь, а выпадающие часы компенсируют технологии, но при этом не теряешь в заработке». У перехода на шестидневку перспектив, как считает депутат, нет.

«Говорить про такие радикальные, я бы сказал, такие революционные вещи можно на профессиональных площадках — обсуждать, но оценивать прежде всего последствия от потенциально возможных таких изменений», — отметил собеседник RTVI.

В Госдуме вопрос перехода на шестидневку не обсуждается, законопроектов относительно такого изменения Трудового кодекса нет, добавил Нилов.

«Это не экономическая стратегия, а симптом глубокого кризиса»

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов (КПРФ) в разговоре с RTVI выразил мнение, что Дерипаска «успешно троллит официальный социально-экономический курс» и назвал его «волшебным спикером».

«С одной стороны, призыв олигарха к народу „работать по-стахановски“ 72 часа в неделю вызывает справедливый вопрос: а он готов вернуть в общенациональную собственность приватизированные им предприятия, которые строили комсомольцы-добровольцы со всей страны, трудясь по-стахановски? Такой энтузиазм возможен только при общенародной собственности или хотя бы при достойной зарплате», — считает депутат.

У миллиардера, чье состояние было нажито в 1990-е, «вряд ли есть моральные права призывать к мобилизационному режиму уже и сейчас сверхэксплуатируемых простых работников», рассудил Обухов.

«Справедливо эксперты задают вопрос, а что будут по 12 часов делать рабочие с уже ста простаивающих или работающих по три дня в неделю заводов Питера-Ленинграда? Да и в офисах Дерипаски готовы ли по 12 часов носить бумаги с этажа на этаж? Это поможет в мобилизации? Или куда будут деваться произведенные стройматериалы при затухающей стройке?» — интересуется собеседник RTVI.

Обухов уверен, что увеличение рабочего времени не создаст «магическим образом» спрос на продукцию, а также не решит проблему дефицита технологий и оборудования из-за санкций. По словам депутата, предложение Дерипаски — это не экономическая стратегия, а «симптом глубокого кризиса» и «попытка найти простое решение, переложив все тяготы на плечи обычных тружеников».