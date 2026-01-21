Почти 400 миллионеров и миллиардеров из 24 стран мира обратились к мировым лидерам с требованием ввести повышенные налоги для сверхбогатых. Депутаты Госдумы в разговоре с RTVI оценили эту идею и порассуждали о готовности российских миллиардеров лишиться части богатства для помощи Родине.

В открытом письме, адресованном участникам Всемирного экономического форума в Давосе, говорится, что экстремальное богатство «загрязняет» политику, усиливает социальное отчуждение и подпитывает климатический кризис. «Горстка глобальных олигархов с экстремальным богатством скупила наши демократии; захватила наши правительства; заткнула рот свободе наших медиа; установила мертвую хватку на технологиях и инновациях; углубила бедность и социальную изоляцию; и ускорила разрушение нашей планеты», — указано в обращении.

«Правительство об этом говорить не хочет»

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев (КПРФ) заявил RTVI, что еще не видел в России ни одного богатого человека, который захотел бы в ущерб себе принять закон, который бы помог Родине.

«К сожалению, такие богатые люди водятся только за границей. Я помню, в 2021 году, когда был COVID, в США по призыву президента откликнулись миллиардеры и скинулись, пополнили бюджет, который тогда трещал по швам, и помогли своей родине. У нас же, когда [премьер-министр Михаил] Мишустин попросил всего 300 млрд рублей у наших олигархов, то ему ответили, что у вас есть рычаги налогообложения — ну и работайте с ними, облагайте налогом. Тем не менее, и налогом не обложили», — рассказал парламентарий.

По словам Арефьева, КПРФ уже много лет предлагает то, к чему сейчас призывают богатые люди Европы и США — ввести налог на роскошь, а одновременно с этим отменить налог на добавленную стоимость (НДС).

«Он [НДС] прибавляется к цене готовых товаров. Эти товары оплачивает наш народ. Зачем нам повышение цены на 10-20%? Наша продукция от этого делается неконкурентоспособной даже на внутреннем рынке. Раз на внутреннем рынке она неконкурентоспособная, значит, у нас доминируют турецкие товары, китайские товары, корейские товары — какие угодно, но только не наши. А наша промышленность задыхается от того, что нет потребителей. И самая низкая зарплата у нас — в легкой промышленности, потому что ограничен спрос на ее продукцию. Поэтому мы и говорим: давайте уберем НДС — он довольно большой, в бюджете большое место занимает — и введем налог на роскошь», — сказал Арефьев.

Говоря о том, на какое имущество можно было бы распространить налог на роскошь, собеседник RTVI отметил, что это «не трехкомнатная квартира и не машина „Лада“», а более значимые объекты — дворцы площадью более 300 кв. м и яхты, которые стоят миллиарды. Если их обложить «даже небольшим процентом», они «заменят весь НДС, который сегодня оплачивает весь народ», уверен парламентарий.

«А почему у нас олигархи даже во время войны наживаются и получают довольно огромные деньги? Мы говорим: давайте мы вернем всё на свое место. Вывозные пошлины — 30% — пусть платят олигархи. А НДПИ, который сегодня увеличил стоимость ГСМ на 30%, будет упразднен. Естественно, бензин и все горюче смазочные материалы подешевеют в цене, снизится инфляция и с той стороны, и с другой. Вот решение проблемы», — заявил Арефьев.

Правительство о подобных инициативах «почему-то говорить не хочет», сетует депутат. Вопрос на эту тему представители КПРФ намерены задать премьеру Михаилу Мишутину в преддверии отчета правительства в Госдуме, добавил Арефьев.

«Расслоение граждан колоссальное»

Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг («Справедливая Россия») в разговоре с RTVI назвал «прекрасной» инициативу по введению повышенных налогов для миллиардеров.

«Сверхбогатые люди, видимо, понимают, что не в деньгах счастье и даже не в их количестве. Дело в том, что потребности человека в обеспечении его биологических потребностей ограничены», — отметил депутат.

Расслоение граждан на планете Гартунг назвал «колоссальным». Оно, по словам парламентария, ведет к дестабилизации обстановки, войнам, конфликтам и, в конечном итоге, ухудшению качества жизни для всех, в том числе для богатейших людей.

«Поэтому миллиардеры с такими заявлениями выходят. Я думаю, что это абсолютно правильно. И надо прислушаться нашим властям, нашему правительству, кстати, и российским миллиардерам!» — сказал Гартунг.

Он отметил, что миллиардеры вольно или невольно «признают, что социализм — это самая лучшая форма государственного устройства». «А у нас социалистическая партия „Справедливая Россия“. То есть фактически приглашаю всех этих миллиардеров нашу в нашу партию!» — заключил Гартунг.