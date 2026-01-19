Состояние мировых миллиардеров в 2025 году увеличилось более чем на 16%, достигнув рекордной суммы в $18,3 трлн. Этот темп роста в три раза превышает средний показатель за предыдущие пять лет, говорится в докладе международного объединения Oxfam, подготовленном к открытию Всемирного экономического форума в Давосе.

С 2020 года совокупное благосостояние богатейших людей мира выросло на 81%. В то же время, как указывает организация, почти половина населения планеты продолжает жить в условиях бедности, а каждый четвёртый человек регулярно сталкивается с недоеданием.

В докладе под названием «Сопротивление правлению богатых» анализируются механизмы, с помощью которых сверхбогатые лица приобретают политическое влияние, позволяющее им формировать экономические и социальные правила в своих интересах. Oxfam связывает ускоренный рост благосостояния элиты с политикой администрации Дональда Трампа в США, которая, по мнению организации, проводила курс в пользу миллиардеров. В качестве примеров такой политики приводятся снижение налогов для сверхбогатых, ослабление антимонопольного регулирования и действия, способствовавшие росту стоимости акций компаний, связанных с искусственным интеллектом.

Отчет оперирует рядом показательных цифр. Согласно ему, прирост состояния миллиардеров в прошлом году ($2,5 трлн) почти сравнялся с общим благосостоянием беднейшей половины человечества. Число миллиардеров впервые превысило три тысячи человек, а Илон Маск стал первым человеком, чье состояние перешагнуло отметку в полтриллиона долларов. Oxfam отмечает, что вероятность занятия миллиардером политической должности в четыре тысячи раз выше, чем у обычного гражданина.

Параллельно с экономическим расслоением, как утверждается в докладе, происходит ущемление гражданских свобод. В 2024 году каждое четвертое государство в мире ввело ограничения на свободу слова. Власти 68 стран столкнулись с масштабными антиправительственными протестами, которые часто подавлялись силовыми методами.

Организация также указывает на усиление влияния миллиардеров на медиасферу, отмечая, что им принадлежит более половины крупнейших мировых медиакомпаний и все основные платформы социальных сетей. Это, по мнению Oxfam, ведет к маргинализации определенных групп в публичном дискурсе и росту токсичной риторики.

В заключительной части доклада Oxfam предлагает ряд мер для исправления ситуации. Среди них — принятие национальных планов по сокращению неравенства, введение эффективного прогрессивного налогообложения сверхбогатых, установление более жестких барьеров между большими деньгами и политикой, а также укрепление правовых гарантий для гражданских свобод, деятельности профсоюзов и организаций гражданского общества.

Исполнительный директор Oxfam International Амитабх Бехар заявил, что растущий разрыв между богатыми и бедными создает «политический дефицит», который является крайне опасным и неустойчивым. Он подчеркнул, что правительства, потакая элите, принимают решения, которые делают жизнь миллиардов людей невыносимой, обрекая их на бедность и голод. Бехар призвал правительства прислушиваться к потребностям большинства в вопросах здравоохранения, климата и справедливого налогообложения.