Министр финансов Антон Силуанов 26 марта принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Глава Минфина посоветовал бизнесу «расчистить издержки» и выходить на фондовый рынок, рассказал о работе правительства над расходами бюджета и ответил на вопрос о новом повышении налогов в России. Трансляция съезда велась на сайте РСПП.

Силуанов посоветовал российскому бизнесу посмотреть на издержки, задуматься о своей конкурентоспособности, оптимизации расходов и производительности труда. Одним из способов повысить капитализацию компании в будущем министр назвал выход на IPO и SPO, отметив, что это хороший источник для инвестиций и развития.

Глава Минфина напомнил, что для компаний, которые размещают свои акции на финансовом рынке, предусмотрены меры поддержки.

«Финансовый рынок будет расти, это очевидно. Разместившись сегодня, вы получите более высокую капитализацию своей компании в будущем. А публичная компания — это всегда больше доверия, больше прозрачности», — сказал Силуанов.

Он отметил, что «время непростое, но оно тоже дает возможности для принятия решения, для развития бизнеса».

При работе с расходами федерального бюджета правительство пересматривает старые решения, отметил Силуанов.

«У нас так называемое нулевое бюджетирование при сохранении приоритетов, в первую очередь на технологический суверенитет, на то, чтобы более адресно подходить к распределению мер соцпомощи», — сказал глава Минфина.

При нулевом бюджетировании бюджет строится с нуля для каждого финансового периода, не основываясь на расходах за прошлые периоды. При таком подходе каждая статья расходов должна быть подробно обоснована и утверждена заново.

Силуанов уклонился от прямого ответа на вопрос главы РСПП Александра Шохина о том, планируется ли очередное повышение налогов. Шохин обратил внимание, что опрошенные им представители различных компаний выражали опасения в связи с возможностью нового витка увеличения налогов.

«Я вот когда докладывал, вы-то у себя там что-то в книжке там читали, наверное, очередную речь смотрели. Я сказал следующее: что наша задача — обеспечить сбалансированный бюджет в первую очередь через работу с расходами, и второе — через улучшение администрирования. Меры называл», — ответил Силуанов.

После этого глава РСПП уточнил, означает ли это, что обеление экономики, «где главный КПЭ (ключевой показатель эффективности — RTVI) — это увеличение собираемости налогов», будет проводиться за счет улучшения администрирования.

Силуанов ответил утвердительно и напомнил, что ранее уже прошли два аналогичных изменения налоговой системы, а сейчас Минфин планирует сконцентрироваться на реализации принятых решений и будет отслеживать состояние бизнес-среды. «Сегодня основная задача — это улучшение администрирования», — отметил министр.

Шохин, в свою очередь, выразил надежду на то, что улучшение администрирования не коснется интересов добросовестных налогоплательщиков. «Абсолютно», — отреагировал глава Минфина.

Шохин также выразил уверенность в том, что пополнение бюджета не должно осуществляться «любой ценой», и обратил внимание на то, что банкротство предприятий может стать причиной отсутствия налогов.

Глава РСПП также призвал сохранить практику обсуждения изменений в налоговой сфере с представителями бизнеса и предоставления компаниям времени, необходимого для того, чтобы приспособиться к новым правилам.