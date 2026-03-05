Россия слезла с «нефтяной иглы»: доходы бюджета от продажи нефти и газа оказались минимальными с 2020 года. На этом фоне главный вопрос для властей — чем компенсировать недобор и где взять деньги на растущие расходы. И все чаще звучат мнения о том, что дыру в бюджете закроют «за счет граждан». Почему эскалация на Ближнем Востоке вряд ли обернется для России «дождем из нефтедолларов» и какие источники доходов выйдут на первый план, RTVI объяснила Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Нефтегазовые доходы бюджета в 2025 году — в абсолютных цифрах — оказались минимальными с 2020-го. Их доля в ВВП снизилась примерно до 23%, тогда как в 2021-м было 36%. Расходы бюджета за 2021—2025 годы при этом выросли на 73% — в среднем примерно на 15% в год.

Увеличившиеся расходы удавалось закрывать за счет трех источников:

сверхдоходов на фоне высоких цен на нефть в 2022-м,

средств ФНБ,

«смягчения» бюджетного правила через повышение цены отсечения до $60 за баррель.

Ключ к этой конструкции — бюджетное правило. Вот что это значит простыми словами. Бюджетное правило — это механизм, который определяет, сколько денег от продажи сырья должно поступить в бюджет. Если заработали больше запланированного, излишки направляют в Фонд национального благосостояния. Если меньше — недостаток покрывают трансферами из уже имеющихся запасов.

Когда ФНБ худеет, в дело вступают налоги

Уже с 2024 года, по мере сокращения ликвидной части ФНБ и планов Минфина вернуться к бюджетному правилу, начались системные налоговые изменения — чтобы увеличить устойчивые ненефтегазовые доходы.

Параллельно, на фоне пересмотра долгосрочных прогнозов по нефти, с 2026 года ужесточили и саму конструкцию бюджетного правила: в нее заложили снижение цены отсечения на $1 в год — до $55 за баррель к 2030-му.

В 2025 году ставку налога на прибыль повысили с 20% до 25%, ввели пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ, а для компаний на УСН снизили порог выручки, дающий освобождение от НДС, — до 60 млн руб.

Но и нефтегазовые, и ненефтегазовые поступления в итоге оказались ниже первоначальных планов: первые — из-за более низкой цены на нефть и крепкого рубля, вторые — из-за более заметного замедления экономики и слабой динамики импорта.

Как нагрузку перекладывают на домохозяйства — рассказывает Егор Зиновьев, аналитик «Цифра брокер» Есть четыре основные группы инструментов. Прямые налоги. Прежде всего НДФЛ с прогрессивной шкалой для высоких доходов (она действует с 2025 года), а также имущественные и транспортные налоги.

Прежде всего НДФЛ с прогрессивной шкалой для высоких доходов (она действует с 2025 года), а также имущественные и транспортные налоги. Косвенные налоги и акцизы. С 1 января 2026 года базовую ставку НДС повысили до 22%; одновременно растут акцизы на подакцизные товары — алкоголь, табак, топливо, сладкие напитки.

С 1 января 2026 года базовую ставку НДС повысили до 22%; одновременно растут акцизы на подакцизные товары — алкоголь, табак, топливо, сладкие напитки. Тарифы и сборы. В начале 2026 года индексация затронула тарифы ЖКХ; в ряде городов выросла стоимость проезда в общественном транспорте, увеличиваются пошлины и штрафы.

В начале 2026 года индексация затронула тарифы ЖКХ; в ряде городов выросла стоимость проезда в общественном транспорте, увеличиваются пошлины и штрафы. Иные инструменты. Среди них — корректировка льгот и заимствования через ОФЗ.

Нефть дешевле, рубль крепче

В 2026 году власти подняли базовую ставку НДС с 20% до 22%. Параллельно поэтапно расширили круг плательщиков НДС среди малого бизнеса на УСН, также отменяются льготы по НДС по ряду операций.

По прогнозам, это должно дать основной прирост устойчивых доходов федерального бюджета. Дополнительно казну поддержат индексация утильсбора, повышение акцизов, введение технологического сбора, штрафы и другие поступления.

На этапе рассмотрения законопроекта о бюджете звучали оценки, что суммарно налоговые изменения в 2026 году принесут бюджету около 1,7 трлн руб., из них примерно 1,2 трлн руб. — за счет повышения НДС.

Уже первые два месяца 2026 года показали: нефтегазовые поступления формируются при более низких ценах на российскую нефть и более крепком рубле, чем заложено в бюджетных параметрах в среднем на год — $59 за баррель и 92,2 руб. за доллар. Низкие цены на российскую нефть, в частности, связаны с расширением дисконта после введения новых санкций.

На этом фоне министр финансов Антон Силуанов среди срочных мер называл ужесточение бюджетного правила — через снижение базовой цены (цены отсечения). Цель — сохранить средства ФНБ и снизить давление на валютный рынок.

Бюджетные «ножницы»

Хотя сейчас мы видим резкое повышение цен на нефть из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, это вероятнее всего краткосрочный эффект. Если цену отсечения в бюджетном правиле снизят, сократятся «базовые» нефтегазовые доходы, которые можно направлять на текущие расходы.

Тогда для выполнения бюджетного правила останутся два варианта: сокращать траты или «добирать» сопоставимый объём ненефтегазовых поступлений.

Но на фоне ослабления экономического роста собрать даже плановые ненефтегазовые доходы может быть непросто. Самая болезненная ситуация — у малого бизнеса, и так страдающего от неплатежей, роста издержек, дорогих кредитов, а теперь вынужденного нести дополнительную налоговую и административную нагрузку.

Предприниматель Олег Николаев, член генсовета «Деловой России», в разговоре с «Известиями» предположил, что в 2026 году рынок могут покинуть 250—300 тыс. микропредприятий. Вероятно, эти опасения были услышаны. С этим могут быть связаны предложения Минфина смягчить переход малого бизнеса к новым налоговым условиям — прежде всего за счет послаблений для общепита.

Где ищут бюджетные доходы

Новые изменения в налоговой системе возможны только со следующего года. В 2026-м у Минфина остаются такие варианты — дополнительные сборы, штрафы, внеплановые доходы от приватизации. Антон Силуанов недавно заявил, что плановая сумма доходов от приватизации на этот год — не менее 100 млрд руб. — «будет в разы увеличена и перевыполнена».

За последние месяцы появилось несколько идей, как сократить дефицит бюджета через новые налоговые меры. Одна из них — обложить НДС по ставке 22% иностранные товары, покупаемые на маркетплейсах: профильный комитет Госдумы поддержал предложение Минпромторга ввести такую норму с 1 января 2027 года. Альтернативный вариант Минфина — поэтапно повышать ставку: 5% в 2027 году, 10% — в 2028-м, 15% — в 2029-м и 20% — с 2030-го.

Есть и идеи по «точечным» повышениям. «Ведомости» писали, что аналитики SberCIB оценили потенциал сокращения дефицита на 1,2 трлн руб. за счет повышения НДПИ при добыче золота и цветных металлов. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести механизм изъятия дополнительных доходов банковского сектора и повысить для банков ставку налога на прибыль с 25% до 30%.

Ранее против идеи налога на сверхприбыль банков высказывались Банк России и Минфин. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала: рост налоговой нагрузки на банки приведет к изъятию части прибыли, которая идет на формирование капитала банков, что ослабит их потенциал по кредитованию экономики.

Егор Зиновьев, аналитик «Цифра брокер»: какие “быстрые” способы закрыть дефицит уже использовали При базовом прогнозе дефицита 3,8—4,4 трлн руб. (около 1,6% ВВП) и риске роста до 8,2 трлн руб. в неблагоприятном сценарии власти уже задействовали самый быстрый инструмент — косвенные налоги. НДС 22% дает бюджету 1,2—1,4 трлн руб. в год (примерно 3—3,5% доходов). Это «быстрый» механизм: НДС проще администрировать, и он быстро перекладывается в цены для потребителя.

дает бюджету в год (примерно доходов). Это «быстрый» механизм: НДС проще администрировать, и он быстро перекладывается в цены для потребителя. Тарифы и платежи: индексация ЖКХ и услуг, по его оценке, может давать десятки—сотни миллиардов рублей и проводится административно.

индексация ЖКХ и услуг, по его оценке, может давать и проводится административно. Валютный курс: умеренное ослабление рубля и удержание диапазона 90—100 руб./$ могло бы компенсировать часть недополученных нефтегазовых доходов (оценка недобора — 1—2 трлн руб. в 2026 году), хотя «серьезное» ослабление он считает >маловероятным.

умеренное ослабление рубля и удержание диапазона могло бы компенсировать часть недополученных нефтегазовых доходов (оценка недобора — в 2026 году), хотя «серьезное» ослабление он считает >маловероятным. Внутренние заимствования: план по размещению ОФЗ в 2026 году — 4,17—4,2 трлн руб. Это основной инструмент покрытия дефицита, но он увеличивает расходы на обслуживание долга — 3,9 трлн руб. в 2026 году.

Реальная цена налогов

В феврале 2024 года в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил модернизировать налоговую систему и — уже с учетом принятых изменений — зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года, чтобы обеспечить «стабильные и предсказуемые условия» для инвестпроектов, в том числе долгосрочных. В мае того же года Антон Силуанов, представляя в Госдуме предложения по изменению налоговых параметров, говорил о том же: основные настройки системы следует закрепить до 2030 года.

Однако уже после этих заявлений в 2025 году были приняты решения о повышении НДС. Путин пояснял: мера нужна для сбалансированности бюджета, она не будет «вечной», а конечная цель — снижение налоговой нагрузки.

Егор Зиновьев, «Цифра брокер» — о масштабе мер Масштаб мер в 2026 году будет зависеть от размера дефицита — от 3,8 трлн руб. (базовый сценарий) до 8,2 трлн руб. (неблагоприятный). Потенциал отдельных решений: НДС 22% — 1,2—1,4 трлн руб. в год

Снижение порога УСН — около 200 млрд руб.

Акцизы — дополнительно 66 млрд руб.

Внутренние заимствования (ОФЗ) — 4,17—4,2 трлн руб.

Использование ФНБ — 38,5 млрд руб. (ликвидная часть — 4,084 трлн руб. на начало 2026 года; прогноз исчерпания — к концу 2026-го)

Комбинация налоговых новаций 2026 года, по этой оценке, обеспечивает около 1,7 трлн руб. дополнительных доходов. Остаток дефицита закрывается заимствованиями и средствами ФНБ.

Повышение налогов имеет цену: оно изымает доходы у населения и бизнеса, снижает покупательную способность и инвестиции и во многих случаях бьет по рентабельности компаний. Когда экономический рост и так под давлением, дополнительная налоговая нагрузка может дальше сжимать деловую активность и привести к закрытию части предприятий. Поэтому при новом увеличении налоговой нагрузки, скорее всего, выбор будет в пользу мер, которые затрагивают не всю экономику — в отличие от повышения НДС или налога на прибыль, — а более узкий круг плательщиков.

Еще одна цена налогов — не такая очевидная. Недавно глава Сбербанка Герман Греф говорил, что «целый ряд налоговых инициатив» привел к тому, что замена наличного оборота безналичным «остановилась». По его словам, «потенциал налоговых инноваций либо исчерпан, либо близок к исчерпанию», и дальше поднимать налоги будет «тяжеловато» — без последствий для собираемости.