Налог на добавленную стоимость (НДС) не будет вечно на уровне 22%, который вводится с 2026 года, в будущем планируется его понижение. Это подтвердил президент Росси Владимир Путин в ходе совмещенной пресс-конференции и прямой линии по итогам года.

Глава государства сообщил, целью повышения НДС является добиться сбалансированности бюджета.

Путин признал, что вопрос повышения налога «очень острый», он долго обсуждался в правительстве и кремлевской администрации. Но в итоге вариант повышения НДС был выбран как «честный и прозрачный способ решения стоящих перед нами задач».

Однако, по словам Путина, правительство должно обратить внимание, что когда повышается налоговое бремя, «сразу появляется искушение уйти от уплаты».

«Нужно избавиться от теневой экономики и от ухода в тень от неуплаты налогов. Это серьезная задача. Нам нужно, чтобы это было не на бумаге, а выразилось в реальных доходах бюджета», — указал президент.

Он сказал, что «понял намек» журналиста Радио РБК, спросившего, будет ли повышение НДС «вечным».

«Конечно, нет. Конечная цель — это снижение налогового бремени в будущем. Правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому», — заключил Путин.

Ранее в декабре на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства выразил надежду, что повышение НДС с 20% до 22% в 2026 году будет временным решением.