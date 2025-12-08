Президент России Владимир Путин выразил надежду, что повышение НДС с 20% до 22% в 2026 году будет временным решением. Об этом он заявил на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Когда коллеги — кстати, Центральный банк поддержал и Минфин активно — решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти вот на это повышение [НДС]. Временное, я надеюсь, но повышение», — сказал он.

Ставку НДС повысят с 20% до 22% с 1 января 2026 года. Льготная ставка сохранится для социально значимых товаров, включая продукты питания, лекарства и детские товары. По словам министра финансов Антона Силуанова, россияне не заметят роста НДС в условиях «жесткости денежно-кредитной политики». Чиновник считает, что налог на добавленную стоимость является «безболезненным».

Как указывал Минфин, такая мера позволит ежегодно привлекать в федеральный бюджет еще около 200 млрд рублей, но затронет 15% предприятий малого бизнеса. Силуанов добавил, что решение о повышении НДС гораздо лучше, чем «финансирование дефицита бюджета». Кроме того, по его подсчетам, повышение ставки НДС может привести к росту цен в размере до 1%.

Среди прочего, с января 2026-го НДС в 22% будут облагаться операции по банковским картам. С 2006-го эта процедура освобождалась от НДС, что помогало снижать стоимость безналичных расчетов.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил RTVI, что на фоне изменений россиян ждет неизбежный рост расходов. Он не согласился с замглавы Минфина Алексеем Сазановым, который заверяет, что «какого-то сильного удорожания данных услуг не произойдет». Миронов такую формулировку раскритиковал и заявил, что, «огда вместо ноля начинаешь платить 22%, разница ощутима».

Депутат предполагает, что банки могут удержать рост цен для клиентов, если сократят стоимость своих услуг по обслуживанию карт на 22%.