Россиян ждет неизбежный рост расходов с 1 января 2026 года из-за того, что освобожденные сегодня от НДС операции по банковским картам станут облагаться налогом в 22%. Об этом RTVI сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он отметил, что банки могут не допустить повышения цен для клиентов, если снизят стоимость своих услуг на 22%.

Миронов напомнил о словах замглавы Минфина России Алексея Сазанова, который говорил, что, по оценке ведомства, «какого-то сильного удорожания данных услуг не произойдет». Депутат раскритиковал такую формулировку за отсутствие конкретных цифр, назвав ее невразумительной.

«Что значит не будет “какого-то сильного удорожания”? А каким будет “несильное”? Понятно, что, когда вместо ноля начинаешь платить 22%, разница ощутима. Тем более НДС автоматом включается в стоимость, что делает удар по кошелькам граждан неизбежным», — заявил Миронов.

Парламентарий подчеркнул, что по этой причине фракция «и не поддержала налоговые новации правительства». По словам Миронова, банки могут удержать рост цен для клиентов, если сократят стоимость своих услуг по обслуживанию карт на 22%.

«Реально ли это? С финансовой точки зрения — вполне! С начала года банки уже заработали свыше 3 трлн чистой прибыли! С этим у них все очень хорошо», — сказал депутат.

Он обвинил ЦБ и правительство в отсутствии требований к социальной ответственности банков, заявив, что они «отметают любые попытки заставить финансистов делиться с обществом». В этой связи он напомнил об отклоненном законопроекте «Справедливой России» о налоге со сверхприбылей финансовых организаций.

«Тем не менее я настаиваю на том, что при наличии доброй воли есть возможность избавить большинство населения от дополнительных расходов. Мяч на стороне банкиров», — отметил Миронов.

Ранее Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, вводящие с 2026 года НДС по ставке 22% на операции с банковскими картами. Налог коснется эквайринга, процессинга и межбанковских комиссий — то есть будет облагаться не сам платеж, а услуги по его проведению.

Сейчас операции с банковскими картами освобождены от НДС — такая льгота действовала с 2006 года и помогала снижать стоимость безналичных расчетов. ЦБ выступал против изменений, предупреждая об удорожании банковских услуг, однако в Минфине заверили, что серьезного роста цен не случится, поскольку люди уже привыкли к цифровой среде.

«По нашим оценкам, какого-то сильного удорожания данных услуг не произойдет. <…> То возможное удорожание услуг, которое будет, соответственно, оно не будет наносить какого-то серьезного урона для развития платежей в безналичной форме», — заявляли в ведомстве.

Нововведение затронет банки, платежные системы и процессинговые центры, которые могут переложить расходы на бизнес и физлиц. При этом часть операций останется без НДС: открытие вкладов и счетов, валютный обмен, кассовое обслуживание и платежи через СБП по QR-кодам.

Эксперты, опрошенные РБК, прогнозируют рост тарифов на обслуживание карт и сокращение программ лояльности — по их мнению, кешбэки станут менее выгодными, появятся дополнительные ограничения. При этом аналитики не ожидают массового перехода на наличные расчеты, но предупреждают о неизбежном удорожании привычных банковских услуг.