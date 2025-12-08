Президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о важности «обеления» российской экономики и развития прозрачной конкурентной среды. По его словам, соответствующий план правительства уже подготовлен.

«Четвертая системная задача, которую я хочу обозначить перед правительствами и регионами на будущий год — это обеление национальной экономики. То есть развитие прозрачной, конкурентной деловой среды. <…> И с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально. И доходы соответствующие в бюджет поступали», — сказал он.

Вместе с тем глава государства поставил задачу обеспечить к концу 2026 года условия для выхода российской экономики на темпы роста, опережающие среднемировые показатели.

Кроме того, Путин также поручил «кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан».

«Усилить контроль за обращением наличных денег. При этом подчеркну, здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста», — уточнил президент.

Он отметил, что добросовестный бизнес — компании и предприниматели, которые ведут дела честно, — должен получить от легализации рынка новые возможности для роста и прямые, ощутимые преимущества.

