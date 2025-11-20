Госдума в третьем чтении приняла резонансный закон о повышении ставки НДС с 20% до 22% и промышленном сборе. Его поддержали 343 депутата, против проголосовал один, 56 парламентариев воздержались, передает корреспондент RTVI.

Закон вводит поэтапное снижение предельного дохода для перехода с упрощенной системы налогообложения (УСН) на НДС. В 2026 году порог составит 20 млн рублей, в 2027-м — 15 млн, а в 2028-м — 10 млн.

Это повышение, заявил депутат Госдумы Алексей Куринный во время обсуждения, окажется в ценах на продукты питания и товары первой необходимости, а заплатит за это, по его мнению, народ.

«Предложение правительства якобы смягчили. Вот убавили не сразу до 10 млн, а в течение трех лет. На ком это все отразится? Это отразится опять же на карманах наших граждан в виде роста цен, инфляции», — заявил депутат.

По закону, налогоплательщики, впервые перешедшие на упрощенную систему налогообложения, смогут отказаться от нее в первый год и вернуться к общей системе.

На 2026-2027 годы запланировано повышение акцизов на алкогольную, винодельческую, табачную, никотинсодержащую и сахаросодержащую продукцию. При этом сохраняется льготная ставка в 10% для социально значимых товаров, кроме молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира.

Во время обсуждения инициативы глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин («Новые люди») предложил ввести мораторий на повышение налогов для предпринимателей.

«В целом налоговая нагрузка повышается. Это значит, кому-то придется закрыть свой бизнес, уволить сотрудников и пойти искать работу в найме. Причем кредиты, которые брали под выплату зарплат, никуда не денутся. И есть много предприятий, которые могут не выдержать собственно новой налоговой нагрузки. Поэтому важно по максимуму сохранить меры поддержки для малого и среднего бизнеса», — сказал парламентарий.

Он отметил, что российские бизнесмены не боятся трудностей, но им «нужны понятные, предсказуемые правила игры, возможность планировать в долгую, развиваться, растить свои команды».

«Поэтому фракция “Новые люди” предлагает ввести трехлетний мораторий на повышение налогов для предпринимателей», — заявил Демин.

Также принятым Госдумой законом отменяются льготы по НДФЛ при продаже недвижимого имущества независимо от срока владения, при наследовании имущества и подарков, в том числе от близких родственников.

С 1 сентября 2026 года устанавливается технологический сбор за импорт или производство отдельных видов продукции — перечень и размеры утвердит правительство России.

Помимо этого, для физлиц, имеющих статус иноагента, устанавливается единая ставка НДФЛ в размере 30%.