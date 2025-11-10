Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев раскритиковал планы Минпромторга и Минфина ввести с сентября 2026 года так называемый технологический сбор. В разговоре с RTVI депутат назвал эту инициативу «поиском денег в карманах нищего народа» и предупредил об опасности социального взрыва.

«Мартышкин труд»

Арефьев напомнил, что все налоги, пошлины, акцизы, которые вводит правительство, прибавляются к цене готовой продукции, что в целом разгоняет инфляцию. Далее, по его словам, Центробанк поднимает ключевую ставку, чтобы погасить инфляционный рост, из-за чего замедляется экономика, которая дает меньше продукции, и это опять способствует росту цен и налогов.

«Это мартышкин труд. Зачем вот это нужно делать? Тем более, что цены разгоняются, народ обнищал. Вот они сейчас хвалятся, что средняя зарплата поднялась до 100 тыс. рублей. Ну поднялась, а цены на сколько поднялись? И в результате народ оказывается только в убытке, а не в доходах», — рассудил депутат.

«Залезть в карман к нищему народу»

Арефьев возмутился тем, что финансовые власти «не хотят залезть в карман к олигархам», но считают допустимым «залезть в карман к нищему народу».

«Извините, тогда если хотите социальный взрыв получить — получите. Потому что зарплата до 100 тыс. растет у нас далеко не у всех. Это только военно-промышленный комплекс и армия, там повышается зарплата. А я вижу в своем нищем регионе, в Калмыкии, там как стояла зарплата, так она и стоит, она ничуть не растет. А цены, как в Москве, так и в Калмыкии растут одинаково», — посетовал парламентарий.

Он отметил, что такого расслоения по доходам граждан, как в России, «нет ни в одной стране мира», однако власти не хотят бороться с этим.

«Поэтому не надо искать деньги в карманах нищего народа. Надо обратить внимание, чтобы у нас 15-кратного расслоения в доходах не было, и привести все доходы в порядок», — подчеркнул Арефьев.

«Олигархи бы с голоду не подохли»

Именно на доходы олигархов надо вводить налог, продолжил зампред комитета Госдумы по экономполитике.

«Мы предлагали: давайте введем 60-процентный налог на доходы и дивиденды, наложим на наших олигархов, они не хотят. Олигархи от этого бы не умерли и с голоду не подохли. Они вон $24 млрд заработали уже за девять месяцев. По году, наверное, $50 млрд будет, как обычно. Ну так забирайте эти деньги», — сказал собеседник RTVI.

Также Арефьев призвал обратить внимание на прибыль теневой экономики.

«У нас теневая экономика на сегодняшний день составляет 20% ВВП, это 40 трлн рублей. С этих 40 трлн можно взять 8 трлн рублей дополнительных доходов — возьмите», — предложил он.

«Пьяные деньги»

Для того, чтобы цены не повышались, представители КПРФ неоднократно предлагали упразднить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и вернуть 30-процентные вывозные таможенные пошлины, указал Арефьев.

«Пусть их олигархи платят, а не народ. Они олигархов освободили от вывозных пошлин, а сделали налог НДПИ, который мы теперь платим, когда покупаем бензин и горюче-смазочные материалы», — пояснил он.

Еще одним дополнительным источником вливаний в бюджет могла бы стать ликероводочная промышленность, считает депутат.

«У нас при Петре I половина бюджета — это были “пьяные деньги”, ликероводочные. Ну так введите госмонополию и спиртосодержащую продукцию и получите порядка 2,5 трлн рублей в год. Но не хотят», — констатировал Арефьев.

От смартфонов до крупной техники: вся электроника подорожает

О намерении ввести в России новый платеж в виде промышленного сбора в критически важных отраслях глава Минпромторга Антон Алиханов впервые сообщил в июле. Он назвал радиоэлектронную промышленность и микроэлектронику первыми, кого может затронуть промышленный сбор, писал «Коммерсантъ».

На «правительственном часе» в Совете Федерации Алиханов пояснил, что за счет собранных средств планируется пополнять специальные фонды поддержки этих же отраслей. Возможность создания фондов уже предусмотрена законом о промышленной политике, и осталось закрепить в нем статью о промышленном сборе, сказал тогда министр.

Минпромторг затем разработал соответствующие поправки в закон, а Минфин внес на рассмотрение правительства 6 ноября.

Предполагается, что плательщиками нового сбора будут как импортеры, так и российские производители радио- и микроэлектроники — вне зависимости от степени локализации, однако для тех, у кого локализация высокая, предусмотрены отраслевые меры поддержки, рассказали «Ведомостям» источники, знакомые с документом.

По данным собеседников газеты, ставку технологического сбора будут определять для каждой единицы продукции отдельно, в том числе в зависимости от ее стоимости, при этом максимальная ставка для самого дорогого товара не превысит 5 тыс. рублей. Если поправки примут, новая норма вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Перечень продукции, на которую распространится технологический сбор, будут поэтапно расширять. Этот процесс, как ожидается займет несколько лет.

Новый сбор коснется только категорий товаров, в которых доля отечественных производителей невысока. «Для примера, отечественных производителей в настоящее время почти нет среди вендоров смартфонов и планшетных компьютеров», отмечает CNews.

Уменьшение ассортимента в связи с введением технологического сбора не предвидится, сказал «Ведомостям» вице-президент GS Group Федор Боярков. Он пояснил, что речь идет об отраслях, где между брендами существует высокая конкуренция и где они могут позволить себе сохранять привлекательные цены.

В то же время портал «Код Дурова» пишет со ссылкой на участников рынка, что дополнительные издержки, скорее всего, будут переложены на покупателей.