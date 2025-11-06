В России будут поэтапно снижать порог доходов для уплаты НДС малым и средним бизнесом, сообщил 6 ноября премьер-министр Михаил Мишустин. С 2026 года порог составит 20 млн рублей, с 2027-го — 15 млн рублей, с 2028-го — 10 млн рублей. При превышении лимита компаниям и предпринимателям придется платить НДС вместо «упрощенки». Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в разговоре с RTVI раскритиковал эти меры, заявив, что большинство малых предприятий в результате не выживет.

«Каждый год гибнет около 20 тыс. предприятий малого бизнеса, а мы сегодня не в том положении, чтобы решать этот вопрос таким образом. Поэтому я считаю, что порог в 20 млн ничего не изменит. У нас большая часть малых предприятий и индивидуальных предпринимателей либо закроются, либо уйдут в тень. Потому что они просто не выживут при таком пороге», — заявил Арефьев.

По мнению депутата, поэтапное снижение порога доходов не поможет. Он отметил, что сами бизнесмены озвучивают сумму в 30 млн рублей.

«Но самое главное, что все, что правительство делает в виде оказания помощи малому бизнесу, все это оборачивается, наоборот, уничтожением малого бизнеса. Есть источники, из которых можно взять деньги», — отметил Арефьев.

Он сослался на данные Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова, согласно которым в 2024 году доля теневого бизнеса составила 20% ВВП.

«Вот если с этого 20% ВВП взять налоги, то это будет 8 трлн рублей. И это далеко не старухи-самогонщицы и не бабушки, торгующие семечками, малый бизнес. Это как раз наша олигархия, это бизнес», — подчеркнул депутат.

Он уточнил, что речь идет о производителях табака и спиртосодержащих напитков, а также о крупных корпорациях, торгующих, среди прочего, углеводородным сырьем, «которые давно договорились с налоговыми инспекциями и не уплачивают налог в полном объеме».

«Пусть все олигархи платят как положено, 20% ВВП — это 40 трлн рублей, вот с них можно взять 8 трлн рублей налогов. <…> Пусть закрывают лазейки. Что за безобразие? Они прекрасно знают, кто не платит налоги. А Мишустин тем более знает, он был налоговым инспектором», — заключил Арефьев.

22 октября Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предлагающий снизить с 60 млн до 10 млн рублей порог по выручке, при превышении которого компании и предприниматели теряют право на упрощенные налоговые режимы. Мера направлена на борьбу с дроблением бизнеса, поясняется в сопроводительных документах.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), объединение «Опора России» и Торгово-промышленная палата (ТПП) в письме главе правительству заявили, что инициатива негативно скажется на микробизнесах, может привести к росту цен и закрытию торговых точек в малых населенных пунктах. Авторы обращения также выразили опасение, что часть плательщиков налогов по «упрощенке» начнут применять серые схемы.

Анонсируя поэтапное снижение порога выручки для уплаты НДС, Мишустин заявил, что предложения делового сообщества, депутатов и экспертов «были учтены и подробно доложены президенту».

Премьер добавил, что для налогоплательщиков, которые впервые допустят нарушение при выплате НДС по новым правилам, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности.