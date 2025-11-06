С осени 2026 года на территории России может вступить в силу новый «технологический сбор», действующий в отношении импорта и создания некоторых категорий товаров. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, ознакомившийся с текстом поправок в закон о промышленной политике.

По его словам, соответствующая инициатива со стороны Министерства финансов была представлена правительству 6 ноября в ходе работы над изменениями, которые предполагается внести в Налоговый кодекс ко второму чтению.

Планируется, что правительство также будет утверждать объем сбора и список продукции, попадающей под его действие. Как отметил собеседник «Интерфакса», соответствующие данные содержатся в пояснительной записке к планируемым изменениям в Налоговый кодекс.

Помимо технологического сбора, в Минфине выступили с инициативой убрать из проекта изменений в кодекс положение об установлении пошлины за подачу информации по обороту обязательных для маркировки товаров в информационную систему «Честный знак».

В июле министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал о планах по введению промышленного сбора в ряде отраслей с целью наполнения специальных фондов, чьей целью будет поддержка важных для государства сегментов производства.

По словам главы ведомства, в ходе первого этапа реализации этого плана сбор будет затрагивать радиоэлектронную и микроэлектронную промышленность. Ожидается, что новый сбор позволит разобраться с проблемой по поиску устойчивых инструментов продолжительного финансирования.