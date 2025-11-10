Разработанный Минпромторгом проект так называемого технологического сбора относится к «очередным квазиналогам, за которые в итоге заплатят граждане». Такое мнение высказал RTVI лидер партии «Справедливая Россия» и ее фракции в Госдуме Сергей Миронов.

Он отметил, что техсбор был анонсирован как аналог утилизационного сбора на автомобили, новые правила расчета которого планируется ввести с 1 декабря. Как и в случае с утильсбором, в правительстве уверяют, что новшество не приведет к существенному росту цен, указал Миронов.

«Но те же обещания мы уже проходили с утильсбором, из-за которого цены в итоге взлетели до небес. Причем и на иномарки, и на отечественные автомобили. А прорыва в российском автопроме мы при этом, мягко говоря, так и не увидели. И подобные “аналоги” в других отраслях промышленности не нужны», — заявил лидер СР.

Законопроект о промышленном сборе пока не поступил в Госдуму, поэтому с ним только предстоит подробно ознакомиться, отметил Миронов.

«Предварительно могу сказать, что любые решения, которые могут привести к дополнительному росту цен, сейчас неприемлемы. Даже под соусом поддержки отечественного производителя», — подчеркнул он.

Главным же способом поддержки отечественного производства Миронов считает дешевые кредиты. В то же время нынешний уровень ключевой ставки делает их недоступными, рассуждает депутат.

«О какой поддержке промышленности можно говорить, если наши предприятия вынуждены брать кредиты под 25-30%?! Для сравнения, в Китае ставка — 3%. Поэтому мы постоянно призываем ЦБ и кабмин к снижению ставок», — указал лидер «Справедливой России».

Он выразил уверенность, что снижение ключевой ставки послужило бы поддержкой российского производства, а не «очередные квазиналоги, за которые в итоге заплатят граждане».

Миронов напомнил, что поправками к проекту бюджета на 2026 год его фракция предложила увеличивать прямые субсидии российским производителям, в том числе высокотехнологичной продукции. Инициатива среди прочего предполагает строгий контроль эффективности использования этих средств.

Что известно о техсборе

О планах властей ввести в России новый платеж в виде промышленного сбора в критически важных отраслях стало известно еще в июле. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов тогда назвал радио- и микроэлектронику первыми отраслями, на которые распространится сбор.

Как заявили в Минпромторге, за счет собранных средств будет поддерживаться развитие отечественных производителей в этой сфере.

«Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны. Средства от сбора будут направлены на государственные программы поддержки этой критически важной отрасли», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Собеседники «Ведомостей», близкие к Минпромторгу и Минфину, рассказали, что ставка сбора будет определяться для каждой единицы продукции отдельно в зависимости в том числе от ее стоимости. Максимальная ставка для самой дорогой продукции, по их словам, не превысит 5 тыс. рублей. Общую сумму, которую планируется собирать, источники не назвали.

По словам собеседников «Ведомостей», сбор коснется только категорий товаров, в которых доля отечественных производителей невысока. При этом платить его обяжут как импортеров, так и российских производителей радио- и микроэлектроники вне зависимости от степени локализации. Однако для тех, у кого локализация высокая, предусмотрены отраслевые меры поддержки, отметили источники газеты.

В Минпромторге сообщили, что сначала сбор будут взимать с готовой электронной аппаратуры, в том числе с ноутбуков и смартфонов, а затем с электронных компонентов и модулей. «Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны», — пояснили в ведомстве.

Как отмечают техносайты, сейчас почти нет смартфонов и планшетов российского производства. На этом основании они делают вывод, что электроника всех категорий электроники и аксессуаров в результате подорожает.

Предполагается, что если законопроект будет принят, новый сбор начнут взимать с 1 сентября 2026 года.