Министерство промышленности и торговли России отложило введение новых правил расчета утилизационного сбора до 1 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее обновленные правила планировалось применять уже с 1 ноября.

В ведомстве объяснили, что перенос сделан с «учетом интересов граждан», которые приобрели машины с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил уже после публикации информации о нововведениях или столкнулись с «непрогнозируемыми задержками» доставки автомобилей из-за рубежа. При отсрочке до декабря эти покупатели смогут получить уже оформленные заказы по старым правилам, заверили в Минпромторге.

В пресс-релизе министерства уточняется, что нововведения не коснутся тех, кто оплатил утильсбор на иностранный автомобиль по текущим параметрам до вступления в силу обновленной системы.

Утилизационный сбор — платеж в государственный бюджет, который ввели в 2012 году после вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Он покрывает расходы на переработку транспортного средства при выводе из эксплуатации. Его оплачивают производители, импортеры и покупатели. Оплата утильсбора

Ранее Минпромторг подготовил измененную методику расчета утильсбора, предполагающую введение дополнительных показателей для легковых автомобилей категории М1. Так, с 1 декабря базовая ставка утильсбора на легковушки будет рассчитываться исходя из объема двигателя автомобиля, а его мощность повлияет на коэффициент по прогрессивной шкале.

Для физлиц, покупающих иностранные машины для личного пользования, сохраняются льготные коэффициенты на авто мощностью до 160 л.с., доля которых в России, по данным Минпромторга, превышает 10%:

3,4 тыс. рублей для новых автомобилей,

5,2 тыс. рублей для автомобилей старше трех лет.

Однако для владельцев машин с двигателем, мощность которого превышает показатель в 160 л.с., стоимость сбора изменится довольно сильно. По оценкам экспертов, сбор на гибридный автомобиль Lixiang L7 (197 л.с) составит:

после вступления в силу новых правил — 1,828 млн рублей,

с 2026 года — 2,194 млн рублей,

с 2030 года — 3,212 млн рублей и так далее.

О планах властей изменить правила расчета утильсбора стало известно в сентябре 2025 года. В Минпромторге объяснили такую необходимость существованием нелегальных схем, с помощью которых машины привозят в Россию на перепродажу.

14 октября первый вице-премьер Денис Мантуров на фоне протеста против новых правил предложил перенести нововведения на 1 декабря. Он заявил, что в связи с «форс-мажорной» задержкой в доставке машин могли столкнуться и те граждане, которые оплатили автомобиль и до новостей о готовящихся изменениях. Решение Мантурова тогда поддержали и в автосоюзе.

Комментируя планы Минпромторга по обновлению системы расчета утильсбора, депутат Госдумы Николай Арефьев заявил, что нововведения сократят продажи автомобилей, приведут к инфляции и затруднят наполнение бюджета.

В 2024 году в России вступило в силу постановление правительства, предусматривающее повышение ставок утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков тогда предрек рост повышение цен на автомобили с учетом новых правил расчета утильсбора. По его словам, в первый месяц действия обновленной системы стоимость машин вырастет на 5-8%. Например, машины в ценовой категории 2-2,5 млн рублей подорожают на 120-150 тыс. рублей, стоимостью 4-4,5 млн — примерно на 250 тыс. рублей, отметил автоэксперт.