России грозят «серьезные потери» из-за конфликта вокруг Ирана, несмотря на рост стоимости нефти, предупредил бизнесмен Олег Дерипаска. Он полагает, что шок от скачка цен на энергоресурсы надолго замедлит мировую экономику, и Россия избежит большого ущерба только при ключевой ставке в 6% и ослаблении рубля до 105 за доллар.

«Нужно оставить иллюзии — этот внезапный конфликт на Ближнем Востоке не принесет России ничего хорошего, несмотря на то, что цены на нефть, газ и удобрения идут вверх, и вроде бы санкционный режим может ослабнуть», — написал Дерипаска в своем телеграм-канале.

По его словам, «всем очевидно», что от высоких цен на энергоресурсы мировая экономика «серьезно и надолго» замедлится. Россия в глобальном кризисе тоже понесет серьезные потери, считает бизнесмен.

По мнению Дерипаски, такому сценарию особенно способствует инициированное Центробанком укрепление рубля до отметок ниже 80 за доллар. Это было сделано «с какой-то необъяснимой и бессмысленной решимостью», хотя тем самым главные отрасли российской экономики лишились конкурентоспособности на внешних рынках, указал бизнесмен.

«Пока не поздно, нашим макроэкономистам из ЦБ, умеющим чудесно жонглировать цифрами, нужно браться за ум — и поэтапно, в течение четырех-шести месяцев, снижать ключевую ставку до 6% и ослаблять рубль до уровня не ниже 105 за доллар. Тогда мы пройдем этот кризис без больших потерь», — уверен он.

Дерипаска обратил внимание на данные РБК, согласно которым россияне в январе 2026 года сняли с карт и накопительных счетов 1,6 трлн рублей, что стало «вторым по величине оттоком в истории». Он объяснил это тем, что население предчувствует «невеселые перспективы» экономики, «задавленной высокими ставками», и переводит рубли в драгметаллы, другие валюты и недвижимость.

«Это довольно разумный шаг», — оценил бизнесмен.

Позднее Дерипаска повторил свой призыв снижать ставки и перестать «бессмысленно сдерживать ослабление рубля», чтобы подготовить Россию к приближению мирового кризиса. Он указал, что США не смогли «легко победить» в Иране и война лишь разгорается.

«Очень и очень вероятен исход, при котором мировая экономика закашляет от высоких цен на энергоносители… Это неизбежно ударит и по нашей экономике», — написал он, предупредив, что без должной подготовки Россия «снова [наступит] на грабли — назло всем».

Из-за высокой ставки и «принудительного укрепления рубля» потери федерального бюджета уже превысили 16 трлн рублей, указал Дерипаска, ссылаясь на экспертов.

«Летний отдых — на огородах, как в старые добрые времена», — иронизирует он.

Бизнесмен также порассуждал о выражении, согласно которому у России нет других союзников, кроме собственной армии. По его словам, «предки», которые так говорили, также не забывали, что у страны «нет и других кормильцев, кроме ее собственной экономики».

«Если конкретнее, то в основном — ее частной составляющей, потому что от госсектора в кризис — как с козла молока. И конкурентоспособность частной российской экономики, задавленной кабальными банковскими ставками, нужно срочно восстанавливать. Как и планы по развитию России, которые нужно обновить с учетом надвигающегося кризиса», — подытожил бизнесмен.

Дерипаска не впервые резко критикует высокие ставки ЦБ и завышение курса рубля. В январе он назвал кредиты госбанков «кабальными» и оценил искусственное укрепление курса рубля как «абсолютно безумное». От имени всех «всех деловых и разумных людей страны» бизнесмен высказал мнение, что с 2024 года происходит разбазаривание того, что России «удалось мобилизовать в 2022-2023 годах таким тяжелым и упорным трудом».

После операции США в Венесуэле по захвату и вывозу президента Николаса Мадуро 3 января Дерипаска предрек российской экономике проблемы, если в ней не последует структурных изменений, а российская нефть будет продаваться не дороже $50 за баррель.

В марте на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа президент Владимир Путин заявил, что Россия не раз предупреждала о взлете цен на нефть в случае попыток дестабилизации на Ближнем Востоке. В то же время он отметил временный характер нынешних высоких цен на энергоносители.