Обеспечить экономический рост России без привлечения и удержания в стране мигрантов «будет сложно», заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он выступил на «Альфа-Саммите» — мероприятии для поддержки диалога крупного и среднего корпоративного бизнеса с властью, передает «Интерфакс».

Министр назвал «выгодную миграцию» одним из трех ключевых факторов для обеспечения роста. Два других, по его словам, — это производительность и организационные изменения, такие как появление платформенной экономики.

Решетников сделал оговорку, что речь идет о «разумной» миграции «в ограниченных объемах».

При этом само по себе выстраивание «грамотной системы» привлечения кадров из числа граждан других стран представляет сложность из-за обострившейся конкуренции, отметил он.

«Достаточно сказать, что в Китае идет сокращение трудоспособного населения, и очень многие арабские страны постоянно поглощают кадры. <…> Те кадры, которые мы хотим, — с русским языком, адаптированные и так далее — потенциал их достаточно ограниченный. Это большой вызов», — пояснил глава ведомства.

Ранее в апреле профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов сказал KP.RU, что безработицу в стране удается удерживать на низком уровне благодаря в том числе мерам властей по сокращению использования иностранной рабочей силы.

Согласно Росстату, по итогам февраля нынешнего года уровень безработицы снизился до исторического минимума с 1991 года и составил 2,1%.

Когда большинство трудоспособного населения внутри страны получают зарплату, это запускает сразу несколько механизмов поддержки роста экономики, объяснил в беседе с Life.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Граждане тратят деньги на товары и услуги, формируя внутренний спрос, который остается одним из главных источников поддержки ВВП», — прокомментировал он.

На прошлой неделе участники тематического круглого стола в Госдуме высказали опасение, что в России трудовая миграция превращается в переселение народов, которые «просто осваивают новые земли и нашу социальную сферу».

Как подчеркнул зампред думского комитета по региональной политике Михаил Матвеев, мигранты «массово» получают российское гражданство, после чего уравниваются в правах с коренными жителями страны. Он предложил ввести «ценз оседлости» в большой спектр законодательства.

В свою очередь первый зампред комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Вадим Окрушко выступил за «массовые высылки» мигрантов, для чего, по его мнению, должны быть расширены основания.

Глава политического движения «Общество. Будущее» Роман Юнеман указал, что неквалифицированная миграция «тормозит» роботизацию, более эффективный труд и повышение зарплат. Он заявил, что миграционная политика должна быть направлена на благополучие русского и всех других коренных народов России, и служить трем целям:

— не потерять имеющуюся этническую картину на территории страны;

— помочь экономическому росту России;

— обеспечить возможность репатриации русских и других коренных народностей.