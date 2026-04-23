Трудовая миграция превращается в переселение народов в Россию с освоением земель и социальной сферы, говорили участники круглого стола в Госдуме. Во время обсуждения звучали предложения ввести «ценз оседлости», создать реестр коренных народов России, практиковать массовые высылки. Подробнее — в материале корреспондента RTVI.

Фактически трудовая миграция переходит в переселенческую, наблюдается переселение народов, которые «просто осваивают новые земли и нашу социальную сферу», заявил зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев на заседании круглого стола на тему: «Перспектива законодательного регулирования проблемных вопросов миграции».

«Мигранты массово получают гражданство. После того, как они получают гражданство, они начинают в соответствии с нормами Конституции обладать такими же правами. Ключевой принцип глобального договора по упорядоченной миграции, который Россия ратифицировала в 2021 году, незадолго до начала специальной военной операции, это уравнивание прав мигрантов с правами, скажем так, коренных жителей национальных государств», — сказал депутат.

По словам Матвеева, само понятие «коренные народы» является до сих пор идиосинкразией для власти.

«Они как чумы боятся слова „русский“, как чумы боятся рассуждения о том, кто коренной, кто не коренной, сразу говорят, что вы сейчас начнете мерить черепа и все закончится очень плохо. Вот в итоге мы сталкиваемся с концептуальными проблемами», — продолжил депутат.

Важнейший законодательный вопрос повестки круглого стола — создание реестра коренных народов России, считают участники круглого стола. В настоящий момент имеется только реестр коренных малочисленных народов России.

По мнению участников круглого стола, реестр коренных народов РФ нужен в целях реализации программы репатриации и ускоренного получения гражданства, то есть тех народов, родиной которых является территория России, и которые не имеют за пределами страны своих титульных национальных государств.

«Ценз оседлости»

Для того, чтобы навести порядок, придется поражать в правах определенные группы жителей России, заявил Матвеев. Таким образом, делает вывод депутат, одна из ключевых задач — это введение «ценза оседлости» в достаточно большой спектр законодательства.

Участники круглого стола в частности считают, что следует законодательно запретить приобретение и ношение мигрантами холодного оружия, ножей, а также ввести ценз оседлости для приобретения натурализованными россиянами огнестрельного и травматического оружия.

«То есть, когда у нас приходит гражданин получать огнестрел, его Росгвардия с рождения видит. А когда приходит, извините, сорокалетний мужик из Средней Азии, приехавший, мы про него ничего не знаем, что было с ним 10 лет назад, 20 лет назад. Когда террористы «Крокуса» приехали, мы даже не знали, что мы впустили в страну человека, судимого за преступление против половой неприкосновенности ребенка в Таджикистане, члена семьи террориста. Это все наши спецслужбы задним числом уже сказали, задним числом все умные. И вот возникает здесь в связи с этим очень много вопросов», — сказал Матвеев.

Эксперты также рекомендуют ввести в законодательстве «ценз оседлости» для граждан России, приобретших гражданство из иностранного (за исключением коренных народов России), для поступления на службу в правоохранительные и судебные органы, поступления на работу в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также для реализации права избираться в представительные и законодательные органы власти.

Борьба с анклавами

Невозможно бороться с анклавами, если у органов местного самоуправления не будет права вводить запрет на приобретение недвижимости, снятие в аренду, постановку на миграционный учет иностранцам, выходцам из определенных стран и даже гражданам России конкретной диаспоры, подчеркнул Матвеев.

Оргнабор трудовых мигрантов

МВД подготовило законопроект об оргнаборе мигрантов, при этом уже были отклонены два похожих законопроекта депутатов фракции КПРФ, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Он выразил сомнение, что новая инициатива будет поддержана из-за лобби бизнеса, которому «легче и лучше взять это в Москве или в Тольятти, с улицы».

«А на улице таковых несколько миллионов человек приехало сюда. И не надо ни обеспечивать им общежитие, ни привозить, ни смотреть за их здоровьем, тем более ни высылать обратно и так далее», — сказал Калашников.

Законы об оргнаборе работают, например в Саудовской Аравии и Беларуси, сказал в свою очередь первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Николай Коломейцев.

«У [президента Беларуси Александра] Лукашенко оргнабор работает. Если директор заявляет, что ему надо, то он едет в ту же среднеазиатскую республику, набирает, привозит, представляет общежитие. И директор отвечает за то, как они себя ведут, отработал контракт или его в обратный путь отправили или продлили контракт. Мы же аналогичный закон предложили, но его принимать не хотят. Почему? Потому что это невыгодно строительной, прежде всего, олигархии, которая использует такой рабский труд и возбуждает против нас тех же мигрантов, которые здесь за понюшку табака работают, злость накапливают, а потом ее вымещают в том числе на русскоязычных», — заявил Коломейцев.

Глава политического движения «Общество. Будущее» Роман Юнеман обратил внимание на то, что неквалифицированная миграция «тормозит» роботизацию, более эффективный труд и повышение зарплат.

«Мы должны это понимать и должны проговаривать. Оргнабор — это, безусловно, большая, промежуточная победа, но стремиться мы должны к тому, чтобы в целом уйти от низкоквалифицированной миграции», — сказал он.

Массовые высылки

Расширить основания для высылки мигрантов предложил первый зампред комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Вадим Окрушко.

«Высылки должны быть массовыми», — убежден он.

Среди рекомендаций круглого стола — предложение установить в качестве обязательной меры ответственности административное выдворение с пожизненным запретом на въезд нарушителя (в том числе несовершеннолетнего) и всех членов его семьи за проявление агрессии, демонстрации пренебрежительного поведения мигрантов к гражданам России и нормам российской морали и светской этики, бранные высказывания, в том числе в соцсетях в отношении России, русских и других коренных народов России, поддержку противников России.

Также предлагается разработать и внести законопроекты, направленные на установление в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления и правонарушения иностранным гражданином.

Цифровизация миграции

Участники круглого стола предложили осуществлять цифровизацию миграционной бюрократии для снижения нагрузки на сотрудников миграционных центров, полиции и МВД.

«Мы — единственные, кто до сих пор заполняем миграционные карты в бумажном виде, уже на пластик перешли все страны… Все должно быть записано на пластике: дактилоскопия, отпечатки пальцев. Почему мы вдруг обнаруживаем, что человек, которого мы выслали два года назад, вновь появился в России? Да потому, что он меняет одну букву у себя на родине в паспорте, и заново приезжает к нам», — обратил внимание Окрушко.

Миграция — и для россиян

По словам Юнемана, миграционная политика должна быть направлена на благополучие русского и всех других коренных народов России, и у нее есть три основные цели:

не потерять имеющуюся этническую картину на территории РФ,

помочь экономическому росту страны,

обеспечить возможность возвращения русских и других коренных народностей обратно в Россию.

«То есть Россия должна стать настоящим их домом. Сейчас, к сожалению, с этим есть проблемы», — констатировал эксперт.

Среди предложений участников круглого стола — дополнительные меры по упрощению программы репатриации. Программу переселения соотечественников необходимо пересмотреть в сторону механизма возвращения русских и представителей других коренных народов на историческую родину. Для этого в программе (а вместе с этим и в миграционной политике) должен появиться критерий национальности. Принадлежность к русским и коренным народам необходимо подтверждать документально не только проживанием на территории РИ/РСФСР/России одного из предков или близких родственников, но и возвратом в паспорт графы «национальность».

Также, как утверждается, следует развивать программу переселения культурно близких иностранцев в рамках указа президента РФ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности», которая бы помогала иностранцам из европейских стран, готовым переехать в Россию и вложить в экономику страны свой капитал.

По мнению экспертов, среди мер поддержки европейских переселенцев могут быть следующие:

частичная компенсация расходов на дошкольное образование,

помощь с трудоустройством,

бесплатные курсы русского языка длительностью до пяти лет,

персональный юридический помощник по всем вопросам переезда,

интеграции в течение первого года проживания в России.

Еще одно предложение — создать систему единого окна для переселенцев в Россию. Согласно задумке, федеральная программа репатриации и переселения должна объединять все этапы переезда — от подачи заявления, до трудоустройства и легализации в стране — через единую цифровую систему и единый личный кабинет. Параллельно необходимо запустить сеть опорных территорий переселения по модели Доброграда и Оки: это заранее подготовленные места с жильем, рабочими местами, социальной инфраструктурой и единым «окном» сервисов (документы, медицина, адаптация, сопровождение семьи).

Что еще предложили участники круглого стола: