Покончивший с собой в СИЗО Якубджони Юсуфзода мог решиться на суицид из-за пожизненного приговора по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» или под влиянием сокамерников, заявила NEWS.ru член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

«Я не знаю, в какой камере сидел Якубджони, кто с ним был. Может, дело в сокамерниках», — допустила она.

По словам Меркачевой, «к террористам везде плохо относятся». Правозащитница рассказала, что знает несколько случаев, когда осужденные, в том числе приговоренные к пожизненному сроку, пытались покончить с собой. Все они «заканчивались предотвращением» благодаря тому, что арестанты были не одни в камерах, отметила Меркачева.

«Угроза суицида не такая острая, когда приговор вступает в силу. Заключенные проходят период, как психологи говорят, смирения со своей участью, и они уже крайне редко пытаются пойти на крайний шаг непосредственно в колонии», — пояснила она.

В случае с Якубджони, который совершил суицид в московском СИЗО «Матросская тишина», речь идет о чрезвычайном происшествии, которое будут расследовать правоохранительные органы, поскольку оно не было предотвращено, указала Меркачева. Она подчеркнула, что обеспечение сохранности жизни всех содержащихся под стражей является одной из основных задач начальника следственного изолятора.

«Понятно, что сейчас все скажут, что не особенно-то жалко террористов, которые участвовали в страшном преступлении. Но факт остается фактом: любой суицид — это ЧП. Кто бы его ни совершил, каким бы он злодеем ни был», — резюмировала правозащитница.

6 апреля столичный главк ФСИН, не называя имени, сообщил, что осужденный на пожизненный срок по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» совершил суицид, его тело было обнаружено в камере СИЗО-1 без признаков жизни. На место прибыл медработник, мужчину пытались реанимировать, но безуспешно. Предварительно, у осужденного зафиксированы признаки механической асфиксии. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

По данным РЕН ТВ, речь идет о Якубджони Юсуфзоде. Он проходил по делу о нападении на «Крокус» как пособник террористов. По версии следствия, за несколько дней до теракта Юсуфзода перевел деньги на оплату жилья для его исполнителей. Часть средств он отправил одному из них уже после нападения на концертный зал.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что, помимо Юсуфзоды, покончить с собой попытался еще один осужденный по делу о теракте в «Крокусе». Речь идет о Джабраиле Аушеве, который был приговорен к пожизненному заключению за участие в незаконном обороте оружия и боеприпасов, пишет газета. По информации «Ъ», он совершил попытку суицида в пересыльной тюрьме «Красная Пресня», его удалось спасти врачам.

В московском ГУФСИН позже опровергли информацию, что Аушев также пытался недавно покончить с собой. В ведомстве сообщили агентству «Москва», что мужчина совершил попытку суицида в декабре 2025 года, тогда ему оказали помощь. С тех пор новых попыток не было.