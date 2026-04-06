Осужденный к пожизненному сроку по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» совершил суицид, сообщает РБК со ссылкой на Главное управление ФСИН по Москве.

На месте были произведены реанимационные действия, которые не дали результатов, говорится в сообщении. Предварительно, у мужчины зафиксированы признаки механической асфиксии, пишет телеграм-канал Baza.

О случившемся узнали по камерам наблюдения, указали во ФСИН. По факту произошедшего проводится проверка, «сегодня будут результаты», добавили в ведомстве.

Имя осужденного не раскрывается в соответствии с законом о личных данных, отмечает РБК. Ранее РЕН ТВ со ссылкой на источник писал, что речь идет о 37-летнем Якубджони Юсуфзоде, пожизненно осужденном по делу о теракте в «Крокусе». По словам собеседника телеканала, инцидент произошел в московском СИЗО «Матросская тишина».

В то же время «Коммерсантъ» со ссылкой на источники пишет, что, помимо Юсуфзоды, покончить с собой попытался еще один осужденный по делу о теракте в «Крокусе» — Джабраил Аушев. По информации газеты, мужчина совершил попытку суицида в пересыльной тюрьме «Красная Пресня», его удалось спасти врачам. Проводится доследственная проверка, говорится в статье.

По данным источников «Ъ», Аушев, приговоренный к пожизненному заключению за участие в незаконном обороте оружия и боеприпасов, уже пытался покончить с собой, в том числе во время судебного процесса по делу о теракте в «Крокусе». Тогда его также удалось спасти.

В марте Якубджони Юсуфзоду в числе других фигурантов по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холе» приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Он проходил по делу как пособник террористов.

По версии следствия, гражданин Таджикистана Якубджони Юсуфзода за несколько дней до нападения на «Крокус» перевел деньги на оплату жилья для исполнителей теракта, а часть средств отправил одному из них уже после совершения нападения на концертный зал. Сам он заявил, что не знал, что через его банковскую карту шло финансирование террористов.

Юсуфзода планировал улететь из России на следующий день после теракта, но его задержали в аэропорту Внуково, сообщало РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, пострадали 336, еще трое пропали без вести.

Приговор по основному делу о теракте в «Крокусе» вынесли в марте 2026 года. Обвиняемые — 19 террористов и их пособников — получили длительные сроки лишения свободы, включая пожизненные для непосредственных исполнителей.

Пострадавшая в результате теракта 42-летняя жительница Подмосковья скончалась через несколько дней после вынесения приговора. Еще один пострадавший — 53-летний журналист Дмитрий Сараев — во время нападения на концертный зал получил огнестрельное ранение в позвоночник и покончил с собой в сентябре 2025 года.