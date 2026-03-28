Обе стороны в деле о теракте в «Крокусе», включая исполнителей и их пособников, обжаловали приговор 2-го Западного окружного военного суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Людмилу Айвар.

По ее словам, апелляционные жалобы подали все 19 осужденных, их защитники и представители пострадавших.

Решение военного суда не устроило ни одну из сторон: осужденные заявили на чрезмерной суровости наказания, а потерпевшие считают его излишне мягким.

Защита пострадавших требует назначить комплексную посмертную судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы в отношении людей, скончавшихся после трагедии, а также 10 пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

Тоже представляющий интересы потерпевших адвокат Игорь Трунов пояснил, что экспертизы помогут установить причинно-следственную связь между травмами, которые люди получили в «Крокусе», и их тяжелыми заболеваниями или смертью.

Дата рассмотрения жалоб в апелляционной инстанции еще не назначена.

Теракт в «Крокусе» был совершен 22 марта 2024 года, а приговор по основному делу вынесли в марте 2026 года. Обвиняемые — 19 террористов и их пособников — получили длительные сроки лишения свободы, включая пожизненные для непосредственных исполнителей.

Одна из пострадавших при теракте — 42-летняя жительница Подмосковья — скончалась через несколько дней после вынесения приговора. Тогда же смогли похоронить одну из жертв — молодого человека с инвалидностью.

Еще один пострадавший — 53-летний журналист Дмитрий Сараев — при теракте получил огнестрельное ранение в позвоночник и покончил с собой в сентябре 2025 года.

Адвокаты потерпевших по делу после вынесения приговора призвали снять мораторий на смертную казнь как высшую меру наказания для террористов в России.