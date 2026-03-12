Убитого террористами во время теракта в «Крокус Сити Холле» певца, инвалида-колясочника Максима Вербенина смогли похоронить спустя почти два года после трагедии. Об этом сообщают Shot и RT со ссылкой на мать погибшего.

Похороны прошли 22 февраля 2026 года на Троекуровском кладбище в Москве. С марта 2024 года Вербенин числися без вести пропавшим, так под завалами в концертном зале не удалось обнаружить даже его ДНК.

Однако в августе 2025 года следователи смогли найти его останки, рассказала мать Вербенина Алена. По ее словам, после этого свидетельство о смерти пришлось переделывать.

«Не буду вдаваться в подробности, это было тяжело <…> 22 февраля этого года мы похоронили моего сына на Троекуровском кладбище. Теперь есть место, куда мы можем к нему прийти», — сказала она.

22 марта 2024 года Максим Вербенин приехал на концерт группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл» вместе со своей девушкой Натальей. Когда началась стрельба, пара поспешила к выходу, однако из-за отсутствия пандусов не смогла покинуть помещение.

Молодому человеку несколько раз выстрелили в грудь, после чего он выпал из коляски и накрыл собой девушку. Как писал Shot, это помогло Наталье остаться в живых и покинуть здание.

Девушка рассказала Shot, что она получила ожоги 60% тела во время пожара, а кожа на спине и руках не восстановилась до сих пор. Она проходит реабилитацию, живет одна и почти ни с кем не общается.

Всего на концерте в тот день собралось более 6 тыс. человек. В результате теракта погибли 150 человек, 41 из них — от огнестрельных ранений. Еще 609 человек пострадали. Общий ущерб оценили примерно в 6 млрд рублей.

12 марта Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 19 обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Исполнителям — Шамсидину Фаридуни, Далерджону Мирзоеву, Мухаммадсобиру Файзову и Саидакрами Раджабализода — назначили пожизненные сроки и штрафы от 500 тысяч до 2,7 млн рублей.

Пособники террористов и другие фигуранты дела получили сроки от 19 лет по пожизненного. Так, владелец квартиры, которую снимали террористы, получил 22,5 года колонии, продавшие боевикам автомобиль — 19 лет и 11 месяцев.

Алена Вербенина рассказала, что новость о приговоре воспринял без эмоций. Она не ходила на заседание, поскольку боялась, что не сможет сдержать эмоции будет срываться на обвиняемых.

«Эмоций по поводу приговора нет. Эмоции может вызывать только то, что может что-то изменить. А мне это сына уже не вернёт», — приводит ее слова RT.