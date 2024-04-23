Мать убитого во время теракта в «Крокус Сити Холле» певца, инвалида-колясочника Максима Вербенина Алена пытается доказать его гибель, чтобы получить положенные выплаты. Однако сделать это не получается, поскольку останки молодого человека так и не смогли найти под завалами, пишет Msk1.ru.

По словам женщины, Следственный комитет России (СКР) не подтверждает факт смерти Максима, поскольку из-за сильного пожара в здании концертного комплекса не сохранились даже следы ДНК ее сына, которые специалисты уже пытались найти.

«Экспертиза ДНК проводилась. Потом мне следователь позвонил и сказал, что органики не сохранилось, она вся выгорела, и в связи с этим мне нужно обращаться в суд. А каким образом в суд обращаться, они «сами скажут», — рассказала Вербенина.

Она добавила, что из-за отсутствия следов ДНК Максима на месте теракта сейчас он считается без вести пропавшим. В связи с этим, женщине не выдают документы для социальной выплаты, которая полагалась пострадавшим и их родственникам после теракта.

Следователи посоветовали Вербениной через суд признать сына действительно умершим.

Мать певца также обращала внимание СК на то, что в предварительных списках погибших МЧС под номером 14 упоминается ее сын. Однако следователи ответили, что не взаимодействуют со спасателями.

При этом в распоряжении следствия есть видеозаписи с камер наблюдения, на которых видно, как террористы убивают колясочника, добавила мать погибшего. Но, по ее словам, до завершения расследования следователи запретили распространять эти кадры, а также учитывать показания свидетелей, которые видели гибель молодого человека.

Вербенина добавила, что, хотя сын был внесен в список «без вести пропавших», социальную пенсию по инвалидности ему перестали начислять, как это обычно делается с погибшими.

Телеграм-каналу SHOT Алена Вербенина также рассказала, что на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» ее сын Максим приехал со своей девушкой, которая чудом выжила и теперь восстанавливается от ожогов.

В момент стрельбы в концертном зале пара спешила к выходам, но из-за отсутствия пандусов молодой человек выпал из коляски и накрыл своим телом девушку. По данным SHOT, это спасло ее от террористов, которые успели выстрелить в Максима.

22 апреля Максиму Вербенину могло бы исполниться 26 лет, рассказала мать погибшего — трагедия в «Крокусе» произошла ровно за месяц до его дня рождения. По словам женщины, теперь она приходит к зданию бывшего концертного зала как к могиле сына.