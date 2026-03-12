Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 19 обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Исполнители — Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Раджабализода — получили пожизненные сроки. Также их приговорили к штрафам от 500 тысяч до 2,7 млн рублей.

Кроме того, суд удовлетворил поданные потерпевшими гражданские иски о взыскании компенсаций с террористов. Речь идет о крупных суммах — по 150-200 млн рублей. Из исполнителей вину полностью признали трое — Мирзоев, Фаридуни и Файзов. Рачабализода отказался признавать вину в терроризме, объяснив расстрел людей приверженностью к радикальному течению ислама.

Остальным фигурантам дела назначили от 19 лет до пожизненного. Как передает корреспондент «Осторожно, новости», владелец квартиры, которую снимали террористы, Алишер Касимов, получил 22,5 года колонии, а продавшие боевикам автомобиль Диловар Исломов, его отец Исроил и брат Аминчон — 19 лет 11 месяцев.

UPD: кроме четырех исполнителей теракта, к пожизненному заключению приговорили еще 11 человек — их следствие считает пособниками. В их числе: Хусен Медов и Джабраил Аушев (они, как считает следствие, переделали из охолощенного в боевое оружие, которое использовалось при нападении), Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, братья Умеджон и Мустаким Солиевы (все они доставили оружие и патроны), Якубджони Давлатхон Юсуфзода, Назримад Лутфулло, Джумахон Курбонов и Мухаммад Зоир Шарипзода (переводили деньги на подготовку теракта). Таким образом, в общей сложности пожизненные сроки получили 15 человек.

О трагедии в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года — тогда в здании должен был состояться концерт группы «Пикник». На него, по данным СМИ, ожидался аншлаг, собралось более 6 тыс. человек.

Как считает следствие, события развивались следующим образом. Около 20:00 в зал ворвались четверо вооруженных мужчин: они расстреливали людей из автоматов, добивали раненых ножами, а затем подожгли здание.

В результате теракта погибли 150 человек, 41 из них — от огнестрельных ранений. Еще 609 получили травмы. Потерпевшими признаны около 1,7 тыс. человек, в том числе операторы сотовой связи МТС и «Т2 Мобайл» и четыре организации. Общий ущерб оценили примерно в 6 млрд рублей.

Нападение в общей сложности длилось около 14 минут. Затем террористы выбежали на улицу и сели в белый Renault Symbol. По версии обвинения, злоумышленники поехали в сторону границы с Украиной, не доехав до нее около 100 км: всех четверых задержали в Брянской области.

В течение суток после нападения оперативники задержали еще 11 подозреваемых, впоследствии под стражей оказались 19 человек.

Причина нападения

Директор ФСБ Александр Бортников утверждал, что к атаке на концертный зал причастна «Вилаят Хорасан»* — афганская ячейка ИГИЛ*. В июне 2025 года обвиняемые заявили, что заказчиком теракта являлась «государственная структура Украины», а «Вилаят Хорасан»* — организатором.

Как установило следствие, Фаридуни вошел в «Крокус» первым, заранее проведя разведку, — билет на концерт он купил с рук. Мирзоев, покидая место преступления, как писало РИА Новости, намеренно сбил на пешеходном переходе семью с двумя детьми.

Из показаний Рачабализоды следует, что пути отхода на Украину были спланированы заранее куратором по имени Сайфулло, а в Брянской области их должна была встретить группа поддержки. По словам подсудимых, в Киеве с ними должны были рассчитаться.

По версии Следственного комитета, преступление было совершено в интересах украинских спецслужб — с целью дестабилизировать политическую обстановку в России.

Какое наказание запрашивали для фигурантов дела

Судебный процесс начался 4 августа 2025 года. Все заседания проходили в выездном формате в здании Мосгорсуда, в закрытом режиме — из-за угроз участникам процесса и секретных материалов в деле. Уголовное дело насчитывает 427 томов.

Из 19 подсудимых 13 обвинялись непосредственно в терроризме, остальные — в содействии террористической деятельности. Многие признали вину, принесли извинения потерпевшим и просили суд о снисхождении. Адвокаты настаивали на том, чтобы суд не назначал подзащитным пожизненное лишение свободы.

Прокуратура просила приговорить 15 из 19 обвиняемых к пожизненному сроку.

Для четверых исполнителей предлагалась такая схема: первые 17 лет — в тюрьме, остаток — в колонии особого режима, плюс штраф в 990 тыс. рублей каждому.

Представители потерпевших настаивают на более жестких условиях — увеличить срок пребывания исполнителей в тюрьме до 25 лет. Еще четверым фигурантам обвинение запросило от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 10 месяцев лишения свободы. Сумма гражданских исков в рамках дела составила около 66 млн рублей.

Помимо этого, гособвинение просит лишить российского гражданства Исроила Исломова, его сыновей Диловара и Аминчона, а также Алишера Касимова — владельца квартиры, где жили исполнители теракта, — и конфисковать это жилье в доход государства. Расследование в отношении двух организаторов и еще четырех участников террористической группировки продолжается.

* Организация признана в России террористической и запрещена